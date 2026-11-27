ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍: ଗୁକେଶ ଓ ସିନ୍ଦାରୋଭଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଗେମ୍ ଡ୍ର’
ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2026ରେ ଡି. ଗୁକେଶ ଏବଂ ଜାଭୋଖିର ସିନ୍ଦାରୋଭଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଜାରି ରହିଛି।
Published : November 27, 2026 at 10:20 AM IST
World Chess Championship: ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2026ରେ ଭାରତର ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଡି. ଗୁକେଶ ଏବଂ ଉଜବେକିସ୍ତାନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଜାଭୋଖିର ସିନ୍ଦାରୋଭଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଜାରି ରହିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ (26 ନଭେମ୍ବର) ଜେନେଭାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମାର୍ଟିନ ବୋଡମରଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ଗେମ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲା ଥିଲା। ଏହା ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ 60ଟି ଚାଲ୍ ପରେ ଡ୍ର’ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।
ତୃତୀୟ ଗେମ୍ ଡ୍ର’ ହେବା ସହିତ 14ଟି ବାଜି ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଉଭୟ ଖେଳାଳି 1.5–1.5 ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର (27 ନଭେମ୍ବର) ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ରାମ ଦିବସ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଶନିବାର ଚତୁର୍ଥ ଗେମ୍ରେ ଗୁକେଶ ଧଳା ଗୋଟି ନେଇ ଖେଳିବେ।
ଶେଷ ତିନିଟି ଗେମ୍ ଫଳାଫଳ
ଗେମ୍-1
25 ନଭେମ୍ୱରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଗେମ୍ରେ ସିନ୍ଦାରୋଭ ଧଳା ଗୋଟି ନେଇ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଗୁକେଶ କଳା ଗୋଟିରେ ମଜବୁତ ବର୍ଲିନ୍ ଡିଫେନ୍ସ ବାଛିଥିଲେ। ଏହି ଗେମରେ ଅଷ୍ଟମ ଚାଲ୍ରେ ହିଁ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ (ୱଜିର) ବୋର୍ଡରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। 17ତମ ଚାଲ୍ରେ ଗୁକେଶ ଗୋଟିଏ ଚାଲ୍ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ 36 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମୟର ପ୍ରବଳ ଚାପ ପଡ଼ିଥିଲା। ତଥାପି ଗୁକେଶ 99% ସଠିକତା ସହିତ ଚମତ୍କାର ରକ୍ଷଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତି ତିନିଥର ଦୋହରାଇବା କାରଣରୁ 38ଟି ଚାଲ୍ରେ ମୁକାବିଲା ଡ୍ର’ ରହିଥିଲା।
ଗେମ୍-2
26 ନଭେମ୍ୱରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍ରେ ଗୁକେଶ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଧଳା ଗୋଟି ନେଇ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଲଣ୍ଡନ ସିଷ୍ଟମ ଓପନିଂ ଖେଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଗେମ୍ର ବିପରୀତ ଏହି ମୁକାବିଲାଟି ବେଶ୍ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାତ୍ମକ ରହିଥିଲା। କୌଣସି ବି ଖେଳାଳି ବଡ଼ ରିସ୍କ ନେଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର 20ଟି ଚାଲ୍ ପରେ ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଚାଲ୍ ଦୋହରାଇ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଡ୍ର’ରେ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଦୁଇଟି ଗେମ୍ ପରେ ସ୍କୋର 1–1 ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଗେମ୍-3
27 ନଭେମ୍ୱରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ଗେମ୍ରେ କଳା ଗୋଟି ନେଇ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଗୁକେଶ ପୁଣିଥରେ ବର୍ଲିନ୍ ଡିଫେନ୍ସର ସାହାରା ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଚାଲ୍ରେ ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓ ଭାରିଏସନ୍ (5...Be7) ଖେଳି ସିନ୍ଦାରୋଭଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗୁକେଶଙ୍କ ଓପନିଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏତେ ସଠିକ୍ ଥିଲା ଯେ ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ 15ଟି ଚାଲ୍ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ 12 ସେକେଣ୍ଡ (132 ସେକେଣ୍ଡ)ରେ ଚଳାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସିନ୍ଦାରୋଭ ସମୟ (ଘଣ୍ଟା) ହିସାବରେ ପ୍ରାୟ 40-50 ମିନିଟ୍ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଗୁକେଶ ନିଜର ସୈନିକ (Pawn)କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବାର ନିକଟତର କରାଇ ସିନ୍ଦାରୋଭଙ୍କ ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।
40ତମ ଚାଲ୍ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସିନ୍ଦାରୋଭଙ୍କ ପାଖରେ ଘଣ୍ଟାରେ ମାତ୍ର 6ରୁ 8 ସେକେଣ୍ଡ ବାକି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଭୁଲ ନକରି ସମୟ ସୀମା ପାର୍ କରିନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏଣ୍ଡଗେମ୍ରେ ବିପରୀତ ରଙ୍ଗର ହାତୀ (Bishop) ଥିବା କାରଣରୁ ସିନ୍ଦାରୋଭ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଗୁକେଶଙ୍କ ସୈନିକକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 60ଟି ଚାଲ୍ ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର’ କରାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
Match score after Game 3 of the Salesforce FIDE World Championship 2026 is 1.5-1.5 #GukeshSindarov https://t.co/qGjR7AE5Ti— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 26, 2026
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସ୍କୁବା ଡାଇଭର୍ ବନିଲେ ତ୍ୱିଷା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଦୁବାଇରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ
ଚତୁର୍ଥ ଗେମ୍ କେବେ ହେବ?
ଶନିବାର (28 ନଭେମ୍ବର, ଭାରତୀୟ ସମୟାନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ) ହେବାକୁ ଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଗେମ୍ରେ ଗୁକେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଧଳା ଗୋଟିର ଫାଇଦା ରହିବ। ତୃତୀୟ ଗେମ୍ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୁକେଶ ସିନ୍ଦାରୋଭଙ୍କୁ ମାନସିକ ଏବଂ ସମୟର ଚାପରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଗେମ୍ରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ନେଇ ଆଶା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 7.5 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ।