ଚେସ୍ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2026: ଡ୍ର’ ସହିତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଚାମ୍ପିଅନ ଡି. ଗୁକେଶ
ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ଡି. ଗୁକେଶ ଡ୍ର’ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2026 ର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
Published : November 25, 2026 at 10:08 AM IST
World Chess Championship 2026: ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2026 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ଡି. ଗୁକେଶ ଏକ ଡ୍ର’ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2026 ର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଉଜବେକିସ୍ତାନର ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଜାଭୋଖିର ସିନ୍ଦାରୋଭଙ୍କୁ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଧଳା ଗୋଟିରେ ଖେଳୁଥିବା ସିନ୍ଦାରୋଭଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଗୁକେଶ କଳା ଗୋଟିରେ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ 38 ଚାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ତିନିଥର ଏକାଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଏହା ଡ୍ର’ରେ ରହିଥିଲା।
ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୀତିକ ଚାଲ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗୁକେଶ ରୁଇ ଲୋପେଜ୍ ଓପନିଂର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ କଳା ମୋହରାରେ ‘ବର୍ଲିନ୍ ଡିଫେନ୍ସ’ ଆପଣାଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ସାମାନ୍ୟ ଚାପରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଚତୁର ଚାଲ୍ ଚଳାଇ ବିନା ୱଜିର୍ (Queen) ଥିବା ମଧ୍ୟାବସ୍ଥା (Middle game) ରେ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଥିଲେ।
ମୁକାବିଲାର ଏକ ସମୟରେ ଉଜବେକିସ୍ତାନର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଗ୍ରଣୀ ମିଳିଥିଲା। ସିନ୍ଦାରୋଭ ଶେଷରେ ଏକ ପ୍ୟାଦା ବଳିଦାନ ଦେଇ ମୁକାବିଲାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଜଟିଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁକେଶ ସମସ୍ତ ସଠିକ୍ ଚାଲ୍ ଚଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଡ୍ର’ କରାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
First, not a draw. Then, a draw! 👀 Sindarov's two claims in Game 1 had very different outcomes. Here's the explanation! #GukeshSindarov https://t.co/zuAJ2a7XKU— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 24, 2026
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁକାବିଲା ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ୍ 25 ନଭେମ୍ୱର ଖେଳାଯିବ। ଏଥର ଗୁକେଶ ଧଳା ଗୋଟି ସହ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ରଣନୀତି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିବ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ, ପ୍ରଥମ ଥର ବିଶ୍ୱ ରାଙ୍କିଂରେ ହାସଲ କଲା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ
ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଫର୍ମାଟ୍
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଚେସ୍ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ 14ଟି ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ 7.5 ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଜେତା ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲେ ଏକ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଥାଏ, ସେହିପରି ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ (ଡ୍ର’) ହେଲେ ଅଧା-ଅଧା ପଏଣ୍ଟ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଏ। 14ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ସମାନ ରହେ, ତେବେ ଟାଇ-ବ୍ରେକର (Tie-breaker) ଖେଳାଯିବ। ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିଜେତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଇଭେଣ୍ଟ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ।
Javokhir Sindarov and Gukesh Dommaraju drew their first encounter in the Salesforce FIDE World Championship Match 2026 in Geneva. Both players produced a highly accurate performance in a complex game, with neither managing to tilt the balance decisively in their favour. Read the full report, including game highlights and side events, by Yannick Pelletier: https://t.co/bYj0f09BbV 📷 Michal Walusza and Y.E. Nisenbaum— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 24, 2026
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସ୍କୁବା ଡାଇଭର୍ ବନିଲେ ତ୍ୱିଷା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଦୁବାଇରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ
ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ପୁରସ୍କାର ରାଶି
ଏହି ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ମୋଟ ପୁରସ୍କାର ରାଶି 25 ଲକ୍ଷ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ 22 କୋଟି ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା) ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜୟ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଡଲାର ଦିଆଯିବ। ଯେତେବେଳେ କି ଅବଶିଷ୍ଟ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟାଯିବ। ଯଦି ମୁକାବିଲା ଟାଇବ୍ରେକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ, ତେବେ ବିଜେତାଙ୍କୁ 13 ଲକ୍ଷ ଡଲାର ଏବଂ ଉପବିଜେତାଙ୍କୁ 12 ଲକ୍ଷ ଡଲାର ମିଳିବ।