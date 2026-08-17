କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର! ପୁଣିଥରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଯୁବରାଜ ଏବଂ ଡିଭିଲିୟର୍ସ
ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ ଅଫ୍ ଲେଜେଣ୍ଡସର ତୃତୀୟ ସିଜନ୍ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୩ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
Published : August 17, 2026 at 2:53 PM IST
WCL 2026: କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ ଅଫ୍ ଲେଜେଣ୍ଡସ (WCL)ର ତୃତୀୟ ସିଜନ୍ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୩ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଲିଗ୍ରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର୍ ପୁଣି ଥରେ ପଡ଼ିଆରେ ନଜର ଆସିବେ।
ଡବ୍ଲୁସିଏଲ୍ (WCL) ୨୦୨୬ରେ ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ, ଯୁବରାଜ ସିଂହ, ଡ୍ୱେନ୍ ବ୍ରାଭୋ, ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି ଓ ମୋଇନ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ତାରକା ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର୍ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ମହମ୍ମଦ ମହମୁଦୁଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଏହି ସିଜନ୍ର ଅଂଶ ହେବେ।
AB DE VILLIERS IS BACK 🐐— Johns. (@CricCrazyJohns) August 17, 2026
He will be playing in WCL starting on October 3rd.
AB De Villiers, Yuvraj, Bravo, Afridi, Warner and many Legends will be in action. pic.twitter.com/gqeDULCoBm
ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ତୃତୀୟ ସିଜନ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ତାରକା ନିଜ ନିଜ ଦଳର ଅଂଶ ହୋଇ ରହିବେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁବରାଜ ସିଂହ, ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ, ଡିଜେ ବ୍ରାଭୋ, ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି ଏବଂ ମୋଇନ୍ ଅଲ୍ଲୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର୍ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ଅଲରାଉଣ୍ଡର୍ ମହମୁଦୁଲ୍ଲା ରିଆଜଙ୍କ ଭଳି ନୂଆ ବଡ଼ ନାମ ମଧ୍ୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସହ ଜଡ଼ିତ ହେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୃତୀୟ ସିଜନ୍ର ରୋମାଞ୍ଚ ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି।
A new chapter begins! 🏏🇧🇩— World Championship Of Legends (@WclLeague) June 20, 2026
For the very first time, Bangladesh Champions join the World Championship of Legends as the league’s 7th team for Season 3.
Bangladesh fans, it’s your turn! 👇
Which legend would you love to see represent Bangladesh Champions this season?… pic.twitter.com/8PTVhvgm0t
ଆୟୋଜକମାନେ କହିଛନ୍ତି, "କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ସିଜନ୍ ପରେ ଡବ୍ଲୁସିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଷ୍ଟାର୍ ପାୱାର, ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚ, ଅଧିକ ଜାତୀୟ ଗୌରବ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ର ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତୃତୀୟ ସିଜନ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।"
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଡବ୍ଲୁସିଏଲ୍ର ତୃତୀୟ ସିଜନ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାଗ ନେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।
Get ready to witness cricket’s greatest icons return to the biggest stage. 🏏👑— World Championship Of Legends (@WclLeague) June 26, 2026
Season 3 is coming… and it’s going to be LEGENDARY.
Are you all ready? 👀#WorldChampionshipOfLegends #wcl2026 #WCLSeason3 #WarOfChampions #WCL pic.twitter.com/CAixNaL7zJ
ଡବ୍ଲୁସିଏଲ୍ (WCL)ର ପ୍ରଥମ ସିଜନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଜିତିଥିଲା। ଫାଇନାଲ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ପାକିସ୍ତାନ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଜନ୍ରେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମାତ୍ ଦେଇ ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ ଅନେକ ପୁରୁଣା କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ଝଲକ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଥର ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳକୁ ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ସିଜନ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ସାମିଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦଳ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକର ରୋମାଞ୍ଚ ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି।
The countdown is on ! 😍⏳This October, the World Championship of Legends returns to celebrate cricketing greatness once again.— World Championship Of Legends (@WclLeague) June 22, 2026
🏏 Tell us, who are you most excited to watch this season?#WCLSeason3 #WorldChampionshipOfLegends #WCL #warofchampions #wcl2026 pic.twitter.com/BGUKM8UbTR
ଡବ୍ଲୁସିଏଲ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ସିଇଓ ହର୍ଷିତ ତୋମାର କହିଛନ୍ତି, "ତୃତୀୟ ସିଜନ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପେଶାଲ୍ ହେବ। ଏଥର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୟୁକେ (UK) ବାହାରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଶେଷ ସିଜନ୍କୁ ସାରା ଦୁନିଆରେ ପ୍ରାୟ ୪୨.୫ କୋଟି ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବ୍ଲୁସିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ତାରକା ଏବଂ ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚ ସହିତ କ୍ରିକେଟ୍ର ପୁରୁଣା ଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ସତେଜ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି।"