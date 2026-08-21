ETV Bharat / sports

ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଥଲେଟିକ୍ସ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଟୁର ସିଲଭର ମିଟ୍‌: ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଖେଳିବେ ଏହି ୬ ଆଥଲେଟ୍‌

୨୨ ତାରିଖରୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 'ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପନ୍ ୱାଲ୍ଡ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ସିଲଭର ଲେଭଲ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ ଟୁର୍ ୨୦୨୬'। ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

Global athletics mega-event at Kalinga Stadium
କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ମହାକୁମ୍ଭ (@sports_odisha)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2026 at 1:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଦିନ ଠାରୁ କମ୍ପିବ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍। ବିଶ୍ୱର ପରିଚିତ ଆଥଲେଟ୍‌ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସନ୍ତା ୨୨ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 'ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପନ୍ ୱାଲ୍ଡ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ସିଲଭର ଲେଭଲ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ ଟୁର୍ ୨୦୨୬'।

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସିଲଭର ଲେଭଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ବର୍ଗର ମୋଟ ୧୮ଟି ବିଭାଗରେ ୨୫ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ୧୮୭ ଜଣ ଆଥଲେଟ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଥିରେ ଭାରତର ୮୮ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସାମିଲ ରହିବେ।

Global athletics mega-event at Kalinga Stadium
କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ମହାକୁମ୍ଭ (ETV Bharat)

ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଡବଲ୍ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିବା ତଥା ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ରାଙ୍କିଂର ୧୫ ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଶ୍ରୀଶଙ୍କର, ଏସୀୟ ଶଟ୍‌ପୁଟ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ରୋହିତ୍ ଯାଦବ, ଓଡ଼ିଆ ଧାବକ ଅନୀମେଶ କୁଜୁର୍, କିଶୋର ଜେନା, ବାପି ହାଁସଦା, ସ୍ୱାଧୀନ ମାଝୀ ଏବଂ ମହିଳା ବିଭାଗରେ ଶ୍ରାବଣୀ ନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରଶାନ୍ତି ସାହୁ ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ରେ ଭାଗ ନେବେ। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରହିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବ୍ରାଜିଲ୍ ଓ ନାଇଜେରିଆ ଭଳି ଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‌ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।

ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୬ ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ। ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳାଳିମାନେ ହେଲେ ଅନୀମେଶ କୁଜୁର (୧୦୦ ମିଟର), ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ମାଝୀ (ହାଇ ଜମ୍ପ), କିଶୋର ଜେନା (ଜାଭେଲିନ୍), ବାପି ହାଁସଦା (୪୦୦ ମିଟର), ଶ୍ରାବଣୀ ନନ୍ଦ (୧୦୦ ମିଟର) ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରଶାନ୍ତି ସାହୁ (୧୦୦ ମିଟର)।

Indian Open Continental Tour Silver 2026
ଶନିବାର ଦିନ ଠାରୁ କମ୍ପିବ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ (ETV Bharat)

କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‌ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରୁଥିବା ଆଥଲେଟ୍‌ଙ୍କୁ ୧୬୦୦ ଡଲାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ୧୨୦୦ ଡଲାର ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ଆଥଲେଟ୍‌ଙ୍କୁ ୯୦୦ ଡଲାର ମିଳିବ। ସେହିପରି ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ୬୦୦, ୪୦୦ ଓ ୨୦୦ ଡଲାରର ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ୪୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼, ଶଟ୍‌ପୁଟ୍, ଡିସ୍କସ, ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ, ହର୍ଡଲସ୍ ଭଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଗତବର୍ଷ ବ୍ରୋଞ୍ଜ (କାଂସ୍ୟ) ଲେଭଲରେ ଏହା ଖେଳା ଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ସିଲଭର (ରୌପ୍ୟ) ଲେଭଲରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି।

ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳାଳିମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଆମର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ୬-୮ ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ମହିଳା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର’ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲା ଭାରତ

କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର! ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଲା ସ୍ପେନ୍‌

ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍‌ରେ ମହାମୁକାବିଲା: ପୁଣିଥରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଓ ରୁମେଶ ପଥିରାଗେ, ଏହି ସମୟରେ ମ୍ୟାଚ୍

TAGGED:

WORLD ATHLETICS CONTINENTAL TOUR
KALINGA STADIUM BHUBANESWAR
ODISHA SPORTS NEWS
କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍
WORLD ATHLETICS SILVER MEET 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.