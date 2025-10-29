IND W VS AUS W SECOND SEMI: ମହିଳା WC ସେମିରେ ଭାରତ- ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସେମି ମୁକାବିଲା
FIRST SEMIFINAL: ICC ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମହିଳା ଦଳ ଫାଇନାଲରେ।
Published : October 29, 2025 at 11:23 PM IST
ନଭି ମୁମ୍ବାଇ: ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଡି.ୱାଇ. ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଭେଟିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ର ବିଜେତା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସହିତ ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଫାଇନାଲ ରବିବାର (ନଭେମ୍ବର 2)ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରମୁଖ ଆଘାତ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଏହି ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଫିଲଡିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଫର୍ମରେ ଥିବା ଓପନର ପ୍ରତୀକା ରାୱଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଅବଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ଭାରତକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି ।
ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶଫାଲି ବର୍ମାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଡାହାଣହାତୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ଯିଏ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ODI ଦଳରେ ସାମିଲ ନଥିଲେ ଏବଂ ମୂଳ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ-ବାଇ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ନଥିଲେ।
Experts on #HarmanpreetKaur’s leadership as she carries 1.4 billion hopes into the CWC 25 semi-final! 🤩#CWC25 Semi-final 2 👉 #INDvAUS | THU, 30th OCT, 2 PM pic.twitter.com/enUvXqe1lX— Star Sports (@StarSportsIndia) October 29, 2025
ଶଫାଲିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଭାରତକୁ ଟପ୍ ଅର୍ଡରରେ ଏକ ଗତିଶୀଳ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଉପ-ଅଧିନାୟିକା ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ସହ ଓପନିଂ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଭାରତ A ପାଇଁ ଓପନିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଏକ ଭଲ ବୋଲିଂ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ବାଛିବେ କି ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବେ ତାହା ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ ମିଶ୍ରଣ ନିର୍ଭର କରିବ।
ସେପଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆଲିସା ହିଲିଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ। ଅଧିନାୟିକା ଏକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଧବାର ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ହିଲି ଏକ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ, ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟକିପିଂ ସେସନ୍ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନେଟ୍ସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ - ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସେ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯଦି ହିଲି ଫେରିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ବେଥ୍ ମୁନି ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଯଦିଓ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ହିଲି ନିଜେ ୱିକେଟକିପିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି।
Strong focus 💪— BCCI Women (@BCCIWomen) October 29, 2025
Positive vibes ☺#TeamIndia putting in the work in training ahead of the #CWC25 semi-final 🆚 Australia 👌#WomenInBlue | #INDvAUS pic.twitter.com/Li7H4XHYj7
ଭାରତକୁ ନିଜ ବୋଲିଂ ବିଭାଗରେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡି.ୱାଇ. ପାଟିଲ ପିଚ୍ ରେ ସଫଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସିମର ରେଣୁକା ଠାକୁର ଆକ୍ରମଣର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ କି ରାଧା ଯାଦବ, ସ୍ନେହ ରାଣା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଚରଣି ସ୍ପିନ୍ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଦାବିଦାର। ଦଳର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅସଙ୍ଗତି ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବୋଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଏହା ଏକ ପିଚ୍ ଉପରେ ଆଦର୍ଶ ସନ୍ତୁଳନ ବିଷୟରେ ବିତର୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଛାଡିଛି ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ସମତଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ କାକର ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ।
ଏହି ସମୟରେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜର୍ଜିଆ ୱାରେହାମଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସୋଫି ମୋଲିନକ୍ସଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପିନ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ମଜବୁତ କରିପାରେ। ସେମାନଙ୍କର ବାକି ଦଳ ସ୍ଥିର ଅଛି, ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଲିସ୍ ପେରି, ଟାହଲିଆ ମ୍ୟାକଗ୍ରା ଏବଂ ଆଶଲେ ଗାର୍ଡନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଐତିହାସିକ ଭାବେ ମହିଳା ODIରେ ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି, ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା 60ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ 49ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ମାତ୍ର 11ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏହି ଧାରା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜାରି ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 10-3 ରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 2005 ଫାଇନାଲରେ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ରରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।
India are geared up and ready to take on Australia in the #CWC25 semi-finals 🙌— ICC (@ICC) October 29, 2025
Catch all the action here 👉 https://t.co/7wsR28PFHI pic.twitter.com/G2T1LcDwfw
ଗୁରୁବାରର ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ହେବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୧୯୯୭ ମସିହାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଡର୍ବିରେ ଭାରତ ସ୍ଥିତି ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା, ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ସ୍ମରଣୀୟ ଅପରାଜିତ ୧୭୧ ରନର ଇନିଂସ, ୩୬ ରନର ଏକ ବିରାଟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ଯଦି ଉଭୟ ଦଳର କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ, ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ପାଗ। ମୁମ୍ବାଇରେ ଲଗାତାର ଅମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଭାରତର ଶେଷ ଗ୍ରୁପ୍-ଷ୍ଟେଜ୍ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିସାରିଛି ଏବଂ ସପ୍ତାହ ସାରା ଆହୁରି ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।
ତଥାପି, ICC ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି: ୧୨୦ ମିନିଟ୍ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ (ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୬୦ ମିନିଟ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ) ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ରିଜର୍ଭ ଡେ ରହିଛି। ତେବେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳକୁ ଅତି କମରେ ୨୦ ଓଭର ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଯଦି ରିଜର୍ଭ ଡେ ପରେ ଖେଳ ସମ୍ଭବ ନହୁଏ, ତେବେ ଉଚ୍ଚ-ରଙ୍କିଙ୍ଗପ୍ରାପ୍ତ ଦଳ ଭାବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ରେକର୍ଡ ଅଷ୍ଟମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୧୯୮୮ ପରଠାରୁ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ୫୦ ଓଭର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଦଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଦଳ ଭାରତ ୨୦୧୭ ପରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ଖେଳିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବ।
Australia looking fired up as they prepare for their semi-final clash against India 🔥— ICC (@ICC) October 28, 2025
Be sure not to miss any of the #CWC25 action. Details here 👉 https://t.co/7wsR28PFHI pic.twitter.com/2Wr8jis96B
ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଁ ଇଲେଭେନ୍:
ଭାରତ: ହରମନପ୍ରୀତ କୌର (ଅଧିନାୟିକା), ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା (ଉପ-ଅଧିନାୟିକା), ଉମା ଛେତ୍ରୀ (ୱିକେଟକିପର), ହରଲିନ୍ ଦେଓଲ, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା, ଜେମିମାହ ରଡ୍ରିଗ୍ସ, ରେଣୁକା ସିଂହ ଠାକୁର, ଅରୁନ୍ଧତୀ ରେଡ୍ଡୀ, ରିଚା ଘୋଷ (ୱିକେଟକିପର), କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ, ଅମନଜୋତ କୌର, ରାଧା ଯାଦବ, ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ, ଶେଫାଲି ବର୍ମା, ସ୍ନେହ ରାଣା।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ: ଆଲିସା ହିଲି (ଅଧିନାୟିକା/ୱିକେଟକିପର), ତାହଲିଆ ମ୍ୟାକଗ୍ରାଥ (ଉପ-ଅଧିନାୟିକା), ଡାର୍ସି ବ୍ରାଉନ୍, ଆଶଲେ ଗାର୍ଡନର, କିମ୍ ଗର୍ଥ, ହିଥର ଗ୍ରାହାମ, ଆଲାନା କିଙ୍ଗ, ଫୋବି ଲିଚ୍ଫିଲ୍ଡ, ସୋଫି ମୋଲିନକ୍ସ (ଉଇକେଟକିପର), ବେଥ୍ ମୁନି, ଏଲିସ୍ ପେରି, ମେଗାନ୍ ସ୍କଟ, ଆନାବେଲ୍ ସଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଜର୍ଜିଆ ୱୋଲ୍, ଜର୍ଜିଆ ୱେୟାରହାମ।
