ETV Bharat / sports

INDWvsAUSW Semi Final: ଟସ୍ ଜିତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ, ଭାରତୀୟ ଟିମରେ 3 ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେଫାଳୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର

ଚଳିତ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପର 2ୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହିଳା ଦଳ ନଭି ମୁମ୍ବାଇରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ।

IND W VS AUS W SEMI FINAL
IND W VS AUS W SEMI FINAL (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 30, 2025 at 3:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ଡି.ୱାଇ. ପାଟିଲ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଆଇସିସି ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳାଯାଉଛି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଧିନାୟିକା ଆଲିସା ହିଲି ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏପଟେ ଭାରତୀୟ ଟିମରେ 3ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ସେମି ମୁକାବିଲାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାଜିତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ।

ଟସ୍ ଜିତିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ-

ଭାରତର ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଧିନାୟିକା ଆଲିସା ହିଲି ଟସ୍ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ।

ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ-

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଆଲିସା ହିଲି ଏବଂ ସୋଫି ମୋଲିନକ୍ସଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଜର୍ଜିଆ ଭୋଲ୍ ଏବଂ ଜର୍ଜିଆ ବେହରାମଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ତା'ର ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶରୁ ତିନି ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛି। ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ରିଚା ଘୋଷ ଏବଂ କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡଙ୍କୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଓପନର ପ୍ରତୀକା ରାୱଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶେଫାଲି ବର୍ମାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଉମା ଛେତ୍ରୀ ଏବଂ ହରଲିନ୍ ଦେଓଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି।

ରୋଡ୍ ଟୁ ସେମି-

ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ 7ଟି ମ୍ୟାଚରୁ 3ଟି ବିଜୟ, 3ଟି ପରାଜୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ ଡ୍ର ସହିତ 7 ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ସେମିକୁ ଉତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ 7ଟି ମ୍ୟାଚରୁ 6ଟି ବିଜୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡ୍ର ସହିତ 13 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧-

ଭାରତ: ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା, ସେଫାଳୀ ବର୍ମା, ଜେମିମାହ ରଡ୍ରିଗ୍ସ, ହରମନପ୍ରୀତ କୌର (ଅଧିନାୟିକା), ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା, ରିଚା ଘୋଷ (ଉଇକେଟକିପର), ଅମନଜୋତ କୌର, ରାଧା ଯାଦବ, କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ, ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ, ରେଣୁକା ଠାକୁର

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ: ଫୋବି ଲିଚଫିଲ୍ଡ, ଆଲିସା ହିଲି (ଅଧିନାୟିକା/ଉଇକେଟକିପର), ଏଲିସେ ପେରି, ବେଥ୍ ମୁନି, ଆନାବେଲ ସଦରଲାଣ୍ଡ, ଆଶଲେ ଗାର୍ଡନର, ଟାହଲିଆ ମ୍ୟାକଗ୍ରାଥ, ସୋଫି ମୋଲିନକ୍ସ, ଆଲାନା କିଙ୍ଗ, କିମ୍ ଗାର୍ଥ, ମେଗାନ ସ୍କଟ।

TAGGED:

AUSTRALIA WOMEN VS INDIA WOMEN
WOMENS WORLD CUP 2ND SEMI FINAL
HARMANPREET KAUR SMRITI MANDHANA
WOMENS WORLD CUP 2025
IND W VS AUS W SEMI FINAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.