ମହିଳା T-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳ ଘୋଷଣା; ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛି ବିସିସିଆଇ

2026 ମହିଳା T-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜୁନ୍ 12ରୁ ଜୁଲାଇ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ ।

Women's T20 World Cup squad announced: See which players have been selected by BCCI
ମହିଳା T-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳ ଘୋଷଣା; ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛି ବିସିସିଆଇ (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 2, 2026 at 7:53 PM IST

Women's T20 World Cup 2026: ବିସିସିଆଇ ମହିଳା T-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ପାଇଁ ଭାରତର 15 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଶନିବାର ଚୟନ କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ଭାରତୀୟ ବୋର୍ଡ ଦଳକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛି । ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର, ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଅମୋଲ ମଜୁମଦାର, ଚୟନ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତା ଶର୍ମା ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ମହିଳା T-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ T-20 ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ:

ହରମନପ୍ରୀତ କୌର (ଅଧିନାୟିକା), ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା, ଶେଫାଲି ବର୍ମା, ରିଚା ଘୋଷ, ଯସ୍ତିକା ଭାଟିଆ, ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମା, କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼, ରାଧା ଯାଦବ, ଜେମିମାହ ରଡ୍ରିଗ୍ସ, ରେଣୁକା ସିଂହ, ଶ୍ରେୟଙ୍କା ପାଟିଲ, ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ, ଅରୁନ୍ଧତୀ ରେଡ୍ଡୀ, ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ।

ମହିଳା T-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ଦଶମ ସଂସ୍କରଣ ଜୁନ୍ 12ରୁ ଜୁଲାଇ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ

ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଲର୍ଡସ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ

ହରମନପ୍ରୀତ କୌର (ଅଧିନାୟିକା), ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା, ଶେଫାଲି ବର୍ମା, ଜେମିମାହ ରଡ୍ରିଗ୍ସ, ପ୍ରତୀକା ରାୱଲ, ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ, ଯସ୍ତିକା ଭାଟିଆ, ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମା, ହରଲିନ୍ ଦେଓଲ, ରେଣୁକା ସିଂହ ଠାକୁର, କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ, ସାୟଲି ସତଘରେ, ସ୍ନେହ ରାଣା ।

ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T-20 ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ, ତା’ପରେ ଜୁଲାଇ 10ରୁ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲର୍ଡସ୍ ରେ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ।

2025ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା

ICC ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ

2025 ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନଭି ମୁମ୍ବାଇରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ​​କାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲେ । ଉଭୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳକୁ 299 ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା । କାରଣ ଶେଫାଲି ବର୍ମା ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତକ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଜବାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 246 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

INDIAS SQUADS FOR WOMEN
ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳ ଘୋଷଣା
INDIAS SQUADS FOR WOMEN

