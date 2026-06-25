ବିଶ୍ୱକପରେ ଆଜି ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ଟକ୍କର; ହାରିଲେ ସେମିଫାଇନାଲ ରେସରୁ ଆଉଟ୍!
Womens T20 World Cup 2026: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ବାଂଲାଦେଶ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ।
Published : June 25, 2026 at 9:48 AM IST
India vs Bangladesh: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି (୨୫ ମେ) ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ବାଂଲାଦେଶ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ। ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ପରାଜୟ ଭାରତର ସେମିଫାଇନାଲ ଆଶାକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ପାଇଁ ବାକି ଥିବା ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ 'କର ବା ମର' ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଲେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡିପାରେ। ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରକୃତ ଆହ୍ୱାନ ୨୮ ଜୁନରେ ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ଦଳର ସାମ୍ନା ୬ ଥରର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ ହେବ। କଙ୍ଗାରୁ ଦଳକୁ ହରାଇବା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ହେବ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୨ଟି ଜିତି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଟେବୁଲ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଭାରତ ଖାତାରେ ୪ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୨ଟି ଜିତିବା ପରେ ୪ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ରନ୍ ରେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ବିଜୟର ଚୌକା ମାରିସାରିଛି। ଏହା ସମେତ ଏହି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରାୟତଃ କନଫର୍ମ ହୋଇଯାଇଛି। ଗ୍ରୁପ୍-ଏ'ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କେବଳ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଚାଲିଛି।
Semi-final push starts 𝙉𝙊𝙒 💪— Star Sports (@StarSportsIndia) June 25, 2026
All eyes on #TeamIndia as they face Bangladesh in a crucial encounter 👊
ICC Women’s #T20WorldCup 2026 👉 #INDvBAN | THURS, 25th JUN, 6 PM! pic.twitter.com/J66k3ISMLX
ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ରହିଛି। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ରେକର୍ଡ ଚମତ୍କାର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଆହ୍ୱାନ ୨୮ ଜୁନ୍ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମିଳିବ। ଯଦି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳକୁ ହରାଇବାରେ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସେମିଫାଇନାଲ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଟିଏ ପରାଜୟ ଦଳକୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାର କରିଦେଇପାରେ।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସେମିଫାଇନାଲ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ଭାରତ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରହିଛି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବାକି ଥିବା ଦୁଇଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଛୋଟ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଅଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବାକି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦଳ ଫେଭରିଟ୍ ଭାବରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଏହା ସମେତ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସହିତ କୌଣସି ଓଲଟଫେର ଘଟେ, ତେବେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ।
Locked & loaded 🔒— Star Sports (@StarSportsIndia) June 24, 2026
The #WomenInBlue are hitting the nets hard, fine-tuning their drills, & sharpening their tactics at Old Trafford. 💪
Watch them in ICC Women’s #T20WorldCup 2026 👉 #INDvBAN | THU, 25th JUN, 6 PM! pic.twitter.com/iMsRVHcyVC
ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ
ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଭାରତର ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦-୨ ରେ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଛି। ସେହିପରି ଯଦି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ କଥା କହିବା, ତେବେ ଭାରତ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୪ ଥର ବାଂଲାଦେଶକୁ ହରାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ବିଜୟ ମିଳିଛି।