ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଝିରେ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା: ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ଆହତ, ଟିମ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ନୂଆ ସ୍ପିନର
ଆଇସିସି ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାର ପ୍ରବଳ ଦାବିଦାର ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି।
Published : June 19, 2026 at 9:30 AM IST
Shreyanka Patil Ruled Out: ଆଇସିସି ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାର ପ୍ରବଳ ଦାବିଦାର ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି। ଦଳର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ତଥା ଅଫ୍-ସ୍ପିନର ଶ୍ରେୟଙ୍କା ପାଟିଲ ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ନେଦରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଗ୍ରୁପ୍-ଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
ଫିଲ୍ଡିଂ ବେଳେ ଲାଗିଥିଲା ଆଘାତ
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ମ୍ୟାଚ୍ର ଷଷ୍ଠ ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ଘଟିଥିଲା। ଶ୍ରେୟଙ୍କାଙ୍କ ବଲ୍କୁ ନେଦରଲାଣ୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଫେବେ ମୋଲକେନବୋଏର ଲେଗ୍ ସାଇଡ୍ ଆଡ଼କୁ ଖେଳିଥିଲେ। ମିଡ୍ୱିକେଟ୍ରେ ଥିବା ଫିଲ୍ଡର ବଲ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଶ୍ରେୟଙ୍କା ନିଜେ ବଲ୍ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ବଲ୍ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନଇଁବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ଗଣ୍ଠିରେ ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଶ୍ରେୟଙ୍କା ଏଭଳି ଆହତ ହେବା ଦଳ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିରାଶାଜନକ, କାରଣ ସେ ନିକଟରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ଫେରିଥିଲେ।
⚡️ Shreyanka Patil has been ruled out of the Women's T20 World Cup 2026 with an ankle injury. Uncapped leggie Prema Rawat has been called up as her replacement pic.twitter.com/afY3G0ky1M— Cricbuzz (@cricbuzz) June 19, 2026
ପ୍ରେମା ରାୱତଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି
ଶ୍ରେୟଙ୍କା ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ଆଇସିସିର ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ତାଙ୍କ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ଲେଗ୍-ସ୍ପିନର ପ୍ରେମା ରାୱତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରେମା ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ସେଟ୍ଅପ୍ ସହିତ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସିନିୟର ଦଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବେ। ଯଦିଓ ପ୍ରେମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନିୟର ଦଳ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ରହିଛି।
Shreyanka Patil's #T20WorldCup is over after sustaining an ankle injury in India's win against the Netherlands 🤕— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) June 18, 2026
Uncapped legspinner Prema Rawat has been approved as her replacement. pic.twitter.com/E36SrMn4FG
ଘରୋଇ ସର୍କିଟ୍ରେ ଦମଦାର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡପ୍ରେମା ରାୱତ ନିକଟ ଅତୀତରେ ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ପାଇଁ ଖେଳି ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ (ସିଲେକ୍ଟର୍ସ) ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ଡବ୍ଲ୍ୟୁପିଏଲ୍ର ଗତ ସିଜନ୍ରେ ଆରସିବି ପାଇଁ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ସେ ୬ ରୁ କମ୍ ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ ଏବଂ ୮ ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଭରେଜରେ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ଅଖତିଆର କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ପକ୍ଷରୁ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ମାତ୍ର ୯.୬୨ ହାରରେ ୮ଟି ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ।
Shreyanka Patil has been forced out of the #T20WorldCup due to injury with India naming her replacement 👀https://t.co/USoyWDDGzq— ICC (@ICC) June 19, 2026
ଆଘାତ ସହ ଶ୍ରେୟଙ୍କାଙ୍କ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ
ଶ୍ରେୟାଙ୍କାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରାୟ ୧୬ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପରେ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ଫେରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେବା ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ସେ ୨୦୨୪ ରେ ୟୁଏଇରେ ହୋଇଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସୁଦ୍ଧା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଥିଲା, କାରଣ ପରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ 'ଗ୍ରେଡ୍ ୩ ସିନ୍ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟସ୍'ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଅନେକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରେ ରହିଥିଲେ। ଆଘାତ ପାଇଁ ସେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ତରଫରୁ ୨୦୨୫ ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡବ୍ଲ୍ୟୁପିଏଲ୍ ସିଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ।