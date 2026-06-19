ETV Bharat / sports

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଝିରେ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା: ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ଆହତ, ଟିମ୍‌ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ନୂଆ ସ୍ପିନର

ଆଇସିସି ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ରେ ଟାଇଟଲ୍‌ ଜିତିବାର ପ୍ରବଳ ଦାବିଦାର ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା ଲାଗିଛି।

Shreyanka Patil Ruled Out of T20 World Cup
ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଶ୍ରେୟଙ୍କା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 19, 2026 at 9:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Shreyanka Patil Ruled Out: ଆଇସିସି ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ରେ ଟାଇଟଲ୍‌ ଜିତିବାର ପ୍ରବଳ ଦାବିଦାର ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା ଲାଗିଛି। ଦଳର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ତଥା ଅଫ୍-ସ୍ପିନର ଶ୍ରେୟଙ୍କା ପାଟିଲ ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ବାକି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ନେଦରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଗ୍ରୁପ୍-ଏ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।

ଫିଲ୍ଡିଂ ବେଳେ ଲାଗିଥିଲା ଆଘାତ

ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଷଷ୍ଠ ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲ୍‌ରେ ଘଟିଥିଲା। ଶ୍ରେୟଙ୍କାଙ୍କ ବଲ୍‌କୁ ନେଦରଲାଣ୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଫେବେ ମୋଲକେନବୋଏର ଲେଗ୍ ସାଇଡ୍ ଆଡ଼କୁ ଖେଳିଥିଲେ। ମିଡ୍‌ୱିକେଟ୍‌ରେ ଥିବା ଫିଲ୍ଡର ବଲ୍‌କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଶ୍ରେୟଙ୍କା ନିଜେ ବଲ୍ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ବଲ୍ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନଇଁବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ଗଣ୍ଠିରେ ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଶ୍ରେୟଙ୍କା ଏଭଳି ଆହତ ହେବା ଦଳ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିରାଶାଜନକ, କାରଣ ସେ ନିକଟରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌କୁ ଫେରିଥିଲେ।

ପ୍ରେମା ରାୱତଙ୍କ ଟିମ୍‌ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି

ଶ୍ରେୟଙ୍କା ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ଆଇସିସିର ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ତାଙ୍କ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ଲେଗ୍-ସ୍ପିନର ପ୍ରେମା ରାୱତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରେମା ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ସେଟ୍‌ଅପ୍ ସହିତ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସିନିୟର ଦଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବେ। ଯଦିଓ ପ୍ରେମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନିୟର ଦଳ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ରହିଛି।

ଘରୋଇ ସର୍କିଟ୍‌ରେ ଦମଦାର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡପ୍ରେମା ରାୱତ ନିକଟ ଅତୀତରେ ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ପାଇଁ ଖେଳି ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ (ସିଲେକ୍ଟର୍ସ) ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ଡବ୍ଲ୍ୟୁପିଏଲ୍‌ର ଗତ ସିଜନ୍‌ରେ ଆରସିବି ପାଇଁ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ସେ ୬ ରୁ କମ୍ ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ ଏବଂ ୮ ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଭରେଜରେ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ଅଖତିଆର କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ପକ୍ଷରୁ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ମାତ୍ର ୯.୬୨ ହାରରେ ୮ଟି ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ।

ଆଘାତ ସହ ଶ୍ରେୟଙ୍କାଙ୍କ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ

ଶ୍ରେୟାଙ୍କାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରାୟ ୧୬ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିକେଟ୍‌ରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପରେ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କ୍ରିକେଟ୍‌କୁ ଫେରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେବା ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ସେ ୨୦୨୪ ରେ ୟୁଏଇରେ ହୋଇଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସୁଦ୍ଧା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଥିଲା, କାରଣ ପରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ 'ଗ୍ରେଡ୍ ୩ ସିନ୍ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟସ୍'ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଅନେକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରେ ରହିଥିଲେ। ଆଘାତ ପାଇଁ ସେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ତରଫରୁ ୨୦୨୫ ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡବ୍ଲ୍ୟୁପିଏଲ୍ ସିଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ଦଣ୍ଡ? ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା BCCI

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୭ କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍: ବଦଳିବ ସିଜନ୍‌ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ!

Explainer: କ୍ରିକେଟ୍ ପିଚ୍‌ର ‘ଡେଞ୍ଜର ଏରିଆ’ କ’ଣ; ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଅମ୍ପାୟାର?

TAGGED:

SHREYANKA PATIL RULED OUT
PREMA RAWAT INDIA SQUAD
INDIAN WOMENS CRICKET TEAM
ମହିଳା ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬
WOMENS T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.