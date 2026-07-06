ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍: ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ସପ୍ତମ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାସ୍ତ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହିଳା ଦଳ ୭ମ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଛି।
Published : July 6, 2026 at 9:21 AM IST
AUS-W vs ENG-W Final: ଆଇସିସି ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାସ୍ତ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହିଳା ଦଳ ୭ମ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଉ ଥରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାର ଇଂଲଣ୍ଡର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଛି।
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୫୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟିକା ନାଟ୍ ସାଇଭର-ବ୍ରଣ୍ଟ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡର ୧୫୦ ରନ୍ର ଜବାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାତ୍ର ୧୭.୨ ଓଭରରେ ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୫୧ ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।
The ultimate prize in #T20WorldCup cricket belongs to Australia 🏆— ICC (@ICC) July 5, 2026
Australia add their seventh #T20WorldCup trophy to the cabinet 🤩 pic.twitter.com/QiQ6odHTFI
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବେଥ୍ ମୁନି ଏକ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ମୁନି ୪୯ ବଲ୍ରୁ ୧୦ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୬୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଫିବି ଲିଚ୍ଫିଲ୍ଡ ୪୮ ରନ୍ର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ମୁନି ଏବଂ ଲିଚ୍ଫିଲ୍ଡଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୦୦ ରନ୍ର ଏକ ଦମଦାର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହୋଇଥିଲା। ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଇତିହାସରେ ଏହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଶତକୀୟ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ରହିଥିଲା।
Can’t take your eyes off the 🏆😍— ICC (@ICC) July 6, 2026
#T20WorldCup pic.twitter.com/EuLMeO3nn8
ଏହାପୂର୍ବରୁ ଆଲିସା ହିଲି ଏବଂ ବେଥ୍ ମୁନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୨୦ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୧୫ ରନ୍ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହୋଇଥିଲା। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାଗିଦାରୀର ରେକର୍ଡ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ହେଲି ମ୍ୟାଥ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫାନି ଟେଲରଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ୨୦୧୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୨୦ ରନ୍ର ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଥିଲା।
The celebrations begin for Australia as they clinch the #T20WorldCup crown for the seventh time at Lord's 🏆🎉— ICC (@ICC) July 5, 2026
Snapped on Google Pixel pic.twitter.com/L44RAPgx5X
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ନଜର ଆସିଥିଲା। ନୂଆ ଅଧିନାୟିକା ସୋଫି ମୋଲିନକ୍ସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ନଥିଲା। ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଦଳ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଏବେ ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆୟୋଜକ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳକୁ ୮ ୱିକେଟ୍ରେ ଧୂଳି ଚଟାଇ ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୨୦୧୦, ୨୦୧୨, ୨୦୧୪, ୨୦୧୮, ୨୦୨୦ ଏବଂ ୨୦୧୩ରେ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା।
𝐀𝐔𝐒𝐓𝐑𝐀7️⃣𝐈𝐀 are Women's #T20WorldCup champions once again 🇦🇺🏆— ICC (@ICC) July 5, 2026
Made with Google Gemini pic.twitter.com/Bl9jv46uaM
ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥର ଆଇସିସି ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳ
- ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ - ୭
- ଇଂଲଣ୍ଡ - ୧
- ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ - ୧
- ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ - ୧