ETV Bharat / sports

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍: ନେଦରଲାଣ୍ଡକୁ ୯୫ ରନ୍‌ରେ ହରାଇଲା ଭାରତ

ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏକତରଫା ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।

India vs Netherlands
ନେଦରଲାଣ୍ଡକୁ ୯୫ ରନ୍‌ରେ ହରାଇଲା ଭାରତ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 17, 2026 at 11:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India vs Netherlands: ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏକତରଫା ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ବୁଧବାର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା। ଲିଡ୍‌ସର ହେଡିଙ୍ଗ୍‌ଲେ ପଡ଼ିଆରେ ଗ୍ରୁପ୍ 'ଏ'ର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୦୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଏହା ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ସ୍କୋର। ଜବାବରେ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଦଳ ମାତ୍ର ୧୧୪ ରନ୍‌ରେ ଅଲ୍‌ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ୯୫ ରନ୍‌ରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଗ୍ରୁପ୍ 'ଏ'ର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି।

ନେଦରଲାଣ୍ଡର ଅଧିନାୟକ ବେବେଟ୍ ଡି ଲିଡେ ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା ଏବଂ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପାର୍ଟନରସିପରେ ୭୦ ବଲ୍‌ରୁ ୧୧୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଶେଫାଳୀ ୩୮ ବଲ୍‌ରେ ୧୦ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୫୫ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମନ୍ଧାନା, ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗ୍ସଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦଳୀୟ ସ୍କୋରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୨୬ ବଲ୍‌ରେ ୪୭ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଭାରତକୁ ୧୬ତମ ଓଭରର ଶେଷ ବଲ୍‌ରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ରୂପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝଟ୍‌କା ଲାଗିଥିଲା। ମନ୍ଧାନା ୪୭ ବଲ୍‌ରେ ୧ଟି ଛକା ଏବଂ ୧୧ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୭୪ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ଜେମିମା ୧୩ ବଲ୍‌ରେ ୨ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୧୯ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ୟାସ୍ତିକା ଭାଟିଆ ମାତ୍ର ୩ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୬୮ ରନ୍ ସ୍କୋର ବେଳକୁ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସାରିଥିଲା। ରିଚା ଘୋଷ (ଅପରାଜିତ ୨୦) ଓ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର (୧୨) ସହ ମିଶି ପଞ୍ଚମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୫ ବଲ୍‌ରେ ୩୧ ରନ୍‌ର ଭାଗିଦାରୀ କରି ଭାରତକୁ ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା (ଅପରାଜିତ ୧୦) ପାରିର ଶେଷ ଦୁଇଟି ବଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଛକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ନେଦରଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କାରୋଲିନ୍ ଡି ଲାଙ୍ଗେ ସର୍ବାଧିକ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

୨୧୦ ରନ୍‌ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ନେଦରଲାଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ନେଦରଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ଡି ଲିଡେ ୨୮, କ୍ୟାଲିସ୍ ୧୮ ଓ ଓପନର୍ ହିଥର୍ ସିଗର୍ସ ୨୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଫିବେ ମଧ୍ୟ ୧୫ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଦୁଇ ଅଙ୍କ (ଦଶ ରନ୍) ମଧ୍ୟ ପାର୍ କରିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ୧୧୪ ରନ୍‌ରେ ଅଲ୍‌ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

IND vs AFG: ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌ ଓ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ, ଭାଙ୍ଗିଲା ଅନେକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ

IND vs AFG: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା: ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀ

TAGGED:

INDIA VS NETHERLANDS
WOMENS T20 WORLD CUP 2026
LATEST CRICKET NEWS IN ODIA
ଭାରତ ବନାମ ନେଦରଲାଣ୍ଡ
INDIA VS NETHERLANDS MATCH REPORTS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.