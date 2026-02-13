ଓମେନ୍ସ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତକୁ ହରାଇଲା ୟୁଏଇ
ମହିଳା ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାରତ 'ଏ' ଦଳକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ୟୁଏଇ।
Published : February 13, 2026 at 4:24 PM IST|
Updated : February 13, 2026 at 4:50 PM IST
IND-A Women vs UAE Women: ମହିଳା ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାରତ 'ଏ' ଦଳକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ୟୁଏଇ (UAE)। ବ୍ୟାଙ୍କକକ୍ର ତେରଦଥାଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସବୁ ବିଭାଗରେ ପଛୁଆ ରହିଥିଲା।
ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ଭାରତ
ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟିକା ରାଧା ଯାଦବ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୯ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର ୧୩୦ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ସର୍ବାଧିକ ୪୭ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟରମାନେ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
Esha Oza steers UAE to a historic victory as they kick off their campaign in perfect fashion 🇦🇪#DPWorldWomensAsiaCupRisingStars2026 #INDWvUAEW #ACC pic.twitter.com/zO3mK2d5Xh— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) February 13, 2026
ଈଶା ଓଝାଙ୍କ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ:
୧୩୧ ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା UAE ଦଳ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଦଳର ଓପନର ତଥା ଅଧିନାୟିକା ଈଶା ଓଝା ଏକାକୀ ମ୍ୟାଚ୍ର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର ୬୧ଟି ବଲ୍ରେ ୭୨ ରନ୍ର ଏକ ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳି ଦଳକୁ ଜିତାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସାଥ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏସ୍. ଧରଣୀଧରକା (୩୪ ରନ୍)। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ରାଧା ଯାଦବ, ପ୍ରେମା ରାୱତ ଓ ତନୁଜା କନୱର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ପରାଜୟରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥିଲେ।
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସ୍ଥିତି:
ଏସିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ (ACC) ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରୁପ୍-ଏ'ରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, UAE ଏବଂ ନେପାଳ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗ୍ରୁପ୍-ବି'ରେ ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ମାଲେସିଆ ଭଳି ଦଳ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଶୀର୍ଷ ଦୁଇଟି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବେ। ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦ରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଏବଂ ୨୨ ତାରିଖରେ ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
DP World Women's Rising Stars Asia Cup 2026:— UAE Cricket Official (@EmiratesCricket) February 13, 2026
UAE BEAT INDIA A! 🇦🇪👏
Captain Esha Oza and Samaira Dharnidharka deliver SENSATIONAL all-round performances to spearhead a stupendous 7⃣ wicket win for team UAE!
Scores in brief:
India A: 130/9, 20 overs (Anuskha Sharma 47, Tanuja… pic.twitter.com/x4FLL21hxO
ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭେଟିବ ଭାରତ:
UAE ଠାରୁ ହାରିବା ପରେ ଏବେ ଭାରତ ପାଇଁ କମବ୍ୟାକ୍ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ସମାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାରତ 'ଏ' ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ 'ଏ' ମଧ୍ୟରେ ଏକ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଦିନ ୧୨:୩୦ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।