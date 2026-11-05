BCCI ଘୋଷଣା କଲା WPL 2027 ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ, ଏହି 2ଟି ସହରରେ ଖେଳାଯିବ 22ଟି ମ୍ୟାଚ୍
BCCI ତରଫରୁ WPL 2027 ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 14 ରେ ଭଦୋଦରାରେ RCB ବନାମ MI ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।
Published : November 5, 2026 at 10:37 AM IST
WPL 2027 Full Schedule: ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (WPL) ର ପଞ୍ଚମ ସିଜିନ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି। ବିସିସିଆଇ WPL 2027 ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 2027 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଫେବ୍ରୁଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ଏହାର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରାୟ 25 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାଞ୍ଚଟି ଦଳ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ସହ ମୁକାବିଲା କରିବେ।
ବିସିସିଆଇ ଜାରି କରିଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ WPL 2027 ର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ଦୁଇଟି ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଭଦୋଦରା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ସହରର ଦୁଇଟି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ 11ଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କୋଚି ଠାରେ WPL 2027 ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଏକ ମେଗା ଅକ୍ସନ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ନିଜର ଖେଳାଳି ଚୟନ କରି ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ।
WPL 2027 ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ 14 ଜାନୁଆରୀରେ ଭଦୋଦରା ଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB) ସାମ୍ନାରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ (MI) ର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଲଢ଼େଇରୁ ନୂଆ ସିଜିନ୍ର ରୋମାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
🥁 Mark your calendars, folks 🗓️ #TATAWPL 2027 fixtures are out with defending champions @RCBTweets and @mipaltan kicking things off in Vadodara 🥳 Which match are you looking forward to the most? 🤔 https://t.co/plbt6PLPFj— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 4, 2026
ଭଦୋଦରାରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 14 ରୁ 24 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ସମୟରେ ମୋଟ 11ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ପରେ 26 ଜାନୁଆରୀରୁ ସମସ୍ତ ଦଳ ମୁମ୍ବାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଲିଗ୍ର ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆୟୋଜିତ ହେବ।
ମୁମ୍ବାଇରେ ହେବ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ର ରୋମାଞ୍ଚ
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରାବୋର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏଠାରେ 26 ଜାନୁଆରୀରୁ 3 ଫେବ୍ରୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ପରେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ର ଦ୍ଵିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 5 ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ଥିବା ଦଳ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ଥିବା ଦଳକୁ ସିଧାସଳଖ ଫାଇନାଲ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
7 ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ମିଳିବ WPL ର ନୂଆ ଚାମ୍ପିଅନ୍
WPL 2027 ର ଫାଇନାଲ୍ 7 ଫେବ୍ରୁଆରୀ, ରବିବାର ଦିନ ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରାବୋର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପଞ୍ଚମ ସିଜିନ୍ର ବିଜେତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। BCCI ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ 22ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଦେଖିବା ରୋଚକ ହେବେ ଯେ RCB ନିଜ ଟାଇଟଲ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ଏଥର WPL ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରୁଛି।
TATA WPL 2027 ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚସୂଚୀ:
|ମ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବର
|ତାରିଖ ଏବଂ ଦିନ
|ମ୍ୟାଚ୍ ବିବରଣୀ
|ସ୍ଥାନ
|ସମୟ
|ମ୍ୟାଚ୍ 1
|14 ଜାନୁଆରୀ, ଗୁରୁବାର
|ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବନାମ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ
|ଭଦୋଦରା
|ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30
|ମ୍ୟାଚ୍ 2
|15 ଜାନୁଆରୀ, ଶୁକ୍ରବାର
|ଗୁଜରାଟ ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ବନାମ ୟୁପି ୱାରିୟର୍ଜ
|ଭଦୋଦରା
|ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30
|ମ୍ୟାଚ୍ 3
|16 ଜାନୁଆରୀ, ଶନିବାର
|ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବନାମ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର
|ଭଦୋଦରା
|ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30
|ମ୍ୟାଚ୍ 4
|17 ଜାନୁଆରୀ, ରବିବାର
|ୟୁପି ୱାରିୟର୍ଜ ବନାମ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ
|ଭଦୋଦରା
|ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30
|ମ୍ୟାଚ୍ 5
|18 ଜାନୁଆରୀ, ସୋମବାର
|ଗୁଜରାଟ ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ବନାମ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ
|ଭଦୋଦରା
|ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30
|ମ୍ୟାଚ୍ 6
|19 ଜାନୁଆରୀ, ମଙ୍ଗଳବାର
|ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବନାମ ୟୁପି ୱାରିୟର୍ଜ
|ଭଦୋଦରା
|ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30
|ମ୍ୟାଚ୍ 7
|20 ଜାନୁଆରୀ, ବୁଧବାର
|ଗୁଜରାଟ ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ବନାମ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ
|ଭଦୋଦରା
|ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30
|ମ୍ୟାଚ୍ 8
|21 ଜାନୁଆରୀ, ଗୁରୁବାର
|ୟୁପି ୱାରିୟର୍ଜ ବନାମ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ
|ଭଦୋଦରା
|ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30
|ମ୍ୟାଚ୍ 9
|22 ଜାନୁଆରୀ, ଶୁକ୍ରବାର
|ଗୁଜରାଟ ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ବନାମ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର
|ଭଦୋଦରା
|ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30
|ମ୍ୟାଚ୍ 10
|23 ଜାନୁଆରୀ, ଶନିବାର
|ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବନାମ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ
|ଭଦୋଦରା
|ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30
|ମ୍ୟାଚ୍ 11
|24 ଜାନୁଆରୀ, ରବିବାର
|ୟୁପି ୱାରିୟର୍ଜ ବନାମ ଗୁଜରାଟ ଜାଏଣ୍ଟସ୍
|ଭଦୋଦରା
|ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30
|ମ୍ୟାଚ୍ 12
|26 ଜାନୁଆରୀ, ମଙ୍ଗଳବାର
|ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବନାମ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର
|ବ୍ରାବୋର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ମୁମ୍ବାଇ
|ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30
|ମ୍ୟାଚ୍ 13
|27 ଜାନୁଆରୀ, ବୁଧବାର
|ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବନାମ ଗୁଜରାଟ ଜାଏଣ୍ଟସ୍
|ବ୍ରାବୋର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ମୁମ୍ବାଇ
|ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30
|ମ୍ୟାଚ୍ 14
|28 ଜାନୁଆରୀ, ଗୁରୁବାର
|ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବନାମ ୟୁପି ୱାରିୟର୍ଜ
|ବ୍ରାବୋର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ମୁମ୍ବାଇ
|ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30
|ମ୍ୟାଚ୍ 15
|29 ଜାନୁଆରୀ, ଶୁକ୍ରବାର
|ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବନାମ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ
|ବ୍ରାବୋର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ମୁମ୍ବାଇ
|ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30
|ମ୍ୟାଚ୍ 16
|30 ଜାନୁଆରୀ, ଶନିବାର
|ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବନାମ ଗୁଜରାଟ ଜାଏଣ୍ଟସ୍
|ବ୍ରାବୋର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ମୁମ୍ବାଇ
|ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30
|ମ୍ୟାଚ୍ 17
|31 ଜାନୁଆରୀ, ରବିବାର
|ୟୁପି ୱାରିୟର୍ଜ ବନାମ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର
|ବ୍ରାବୋର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ମୁମ୍ବାଇ
|ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30
|ମ୍ୟାଚ୍ 18
|1 ଫେବ୍ରୁଆରୀ, ସୋମବାର
|ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବନାମ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ
|ବ୍ରାବୋର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ମୁମ୍ବାଇ
|ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30
|ମ୍ୟାଚ୍ 19
|2 ଫେବ୍ରୁଆରୀ, ମଙ୍ଗଳବାର
|ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବନାମ ଗୁଜରାଟ ଜାଏଣ୍ଟସ୍
|ବ୍ରାବୋର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ମୁମ୍ବାଇ
|ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30
|ମ୍ୟାଚ୍ 20
|3 ଫେବ୍ରୁଆରୀ, ବୁଧବାର
|ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବନାମ ୟୁପି ୱାରିୟର୍ଜ
|ବ୍ରାବୋର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ମୁମ୍ବାଇ
|ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30
|ଏଲିମିନେଟର
|5 ଫେବ୍ରୁଆରୀ, ଶୁକ୍ରବାର
|ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ର 2 ନମ୍ବର ଦଳ ବନାମ 3 ନମ୍ବର ଦଳ
|ବ୍ରାବୋର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ମୁମ୍ବାଇ
|ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30
|ଫାଇନାଲ୍
|7 ଫେବ୍ରୁଆରୀ, ରବିବାର
|ଲିଗ୍ର 1 ନମ୍ବର ଦଳ ବନାମ ଏଲିମିନେଟରର ବିଜେତା
|ବ୍ରାବୋର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ମୁମ୍ବାଇ
|ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30