ମହିଳା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର’ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲା ଭାରତ
ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଡ୍ର’ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନେଇଛି।
Published : August 20, 2026 at 8:49 PM IST
Women's Hockey World Cup 2026: ମହିଳା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଗୁରୁବାର (୨୦ ଅଗଷ୍ଟ) ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ରହିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଡ୍ର’ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନେଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୋଲ୍କିପର ସବିତା ପୁନିଆ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ଦଳ କୌଣସି ଗୋଲ୍ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଡ୍ର’ ଆକାରରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍ର 'ପୁଲ୍-ଡି' (Pool D) ରେ ରହିଛି। ଏହି ସମାନ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଚୀନ୍, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତ ଚୀନ୍ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଡ୍ର’ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ର’ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସେହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିଛି।
𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗜𝗚𝗛𝗧 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗜𝗡𝗨𝗘𝗦! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 20, 2026
A hard-fought battle until the final whistle! 💪🏑
The Indian Women’s Team played out a gritty 0️⃣-0️⃣ draw against England in their final Pool D clash at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026. 🇮🇳
With the result, India… pic.twitter.com/roJhowCnGT
ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ହାଫ୍ରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ଭୁଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଭାରତକୁ ତିନିଟି ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଖେଳର ଚତୁର୍ଥ ମିନିଟ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭୁଲ୍ କରିବାରୁ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ନପାରିବାରୁ ଗୋଲ୍ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ଏହାପରେ ସପ୍ତମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ମିନିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମିଳିଥିଲା, ମାତ୍ର ଦଳ ଗୋଲ୍ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରର ୧୦ମ ମିନିଟ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଳ ଗୋଲ୍ ଦେଇପାରି ନଥିଲା। ୧୩ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସୋଫି ହାମିଲଟନ୍ଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ ଦେଖାଯାଇଥିବାରୁ, ସେ ୨ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାହାରେ ରହିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ କିଛି ଭୁଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ତିନୋଟି ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗୋଲ୍ରେ ପରିଣତ କରିପାରି ନଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ହାଫ୍ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଟେସା ହାୱାର୍ଡଙ୍କୁ ୟେଲୋ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ସେ ୫ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାହାରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୧୦ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର କିଛି ଭୁଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୫ଟି ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମିଳିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଗୋଲ୍ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ୪୨ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଭାରତର ଇଶିକା ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ, ସେ ୨ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଖେଳରୁ ବାହାରେ ରହିଥିଲେ।
ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ଗୋଲ୍ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଭାରତର ସବିତା ପୁନିଆଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ୍ କିପିଙ୍ଗ୍ ଯୋଗୁଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ରଣନୀତି ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା। ନିଜର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଡ୍ର’ ରଖି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ସଫଳତାର ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନେଇଛି।