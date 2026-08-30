ମହିଳା ହକି ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬: ନେଦରଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଲା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା
ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ସହ-ଆୟୋଜକ ନେଦରଲାଣ୍ଡକୁ ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟ୍ଆଉଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି।
Published : August 30, 2026 at 1:16 PM IST
Womens Hockey World Cup 2026: ଶନିବାର ଦିନ ମହିଳା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ସହ-ଆୟୋଜକ ନେଦରଲାଣ୍ଡକୁ ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟ୍ଆଉଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଦଳର ଗୋଲ୍ ୧-୧ ରେ ସମାନ ରହିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପରେ ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମ୍ୟାଚ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍ରେ ୩-୧ ଗୋଲ୍ ରେ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ପରାସ୍ତ କରି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହକି ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛି।
ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପକ୍ଷରୁ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଗ୍ରାନାଟୋ, ବ୍ରିସା ବ୍ରଗେସର୍ ଓ ସୋଫିଆ କାଇରୋ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଡିଆଜ୍ ଜୋଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ଅମାନ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ନେଦରଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ କେବଳ ଭିନ୍ ମାରିନ୍ ଗୋଲ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପିଏନ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡର୍ସ, ଫେଲିସ୍ ଆଲବର୍ସ ଓ ମୋଏସ୍ ଫ୍ରିକେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରୟାସକୁ ଗୋଲ୍ରେ ପରିଣତ କରିପାରି ନଥିଲେ।
ଏହି ବିଜୟ ସହ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଗତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଗତ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ୩-୧ ଗୋଲ୍ରେ ହରାଇ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୦୨ ଏବଂ ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ନେଦରଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା। ୯ ଥରର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ପାଖରେ ରେକର୍ଡ ୧୦ମ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏହି ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଦେଇ ନଥିଲା। କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଦଳର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି।
August 29, 2026
ୱେଗନର୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ର ଆରମ୍ଭ ବେଶ୍ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ କରିଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ୧୫ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦଳ ଗୋଲ୍ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରର ଶେଷ ମିନିଟ୍ରେ ନେଦରଲାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଥମ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମିଳିଥିଲା। ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଡ୍ରାଗ୍-ଫ୍ଲିକର୍ କୁହାଯାଉଥିବା ୟିବି ୟାନସେନ୍ ଏକ ସାନଦାର୍ ଡ୍ରାଗ୍ ଫ୍ଲିକ୍ ମାରି ବଲ୍କୁ ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୋଲ୍ ଥିଲା ଏବଂ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ୧-୦ ଗୋଲ୍ରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲା।
The moment everything changes.— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) August 29, 2026
World Champions. 🥹🏆#hwc2026 #MadeForHockey pic.twitter.com/cDjHEhiWfu
ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚାପ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ଦଳକୁ ଅନେକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନେଦରଲାଣ୍ଡର ଅଭିଜ୍ଞ ଗୋଲକିପର ଏନ୍ନେ ଭିନେନଡାଲ୍ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ବଲ୍କୁ ଅଟକାଇ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ବରାବରି କରିବାରୁ ରୋକିଥିଲେ। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ର ୫୪ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଶେଷରେ ତାକୁ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ଗୋରଜେଲାନିଙ୍କ ଫ୍ଲିକ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପ୍ରୟାସରେ ଡଚ୍ ଗୋଲକିପର ଖସିପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ନିକଟରେ ଥିବା ଅଧିନାୟିକା ମାରିଆ ଗ୍ରାନାଟୋ ରିବାଉଣ୍ଡରେ ବଲ୍କୁ ଗୋଲ୍ ଭିତରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହ ସ୍କୋର ୧-୧ ସମାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
LAS LEONAS SON CAMPEONAS DEL MUNDO 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/80PBmVbTbs— Argentina Hockey (@ArgFieldHockey) August 29, 2026
ଏହା ପରେ ଉଭୟ ଦଳ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଲ୍ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ମୁକାବିଲା ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍କୁ ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଖେଳାଳିମାନେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ନେଦରଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କେବଳ ଭିନ୍ ମାରିନ୍ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଗୋଲ୍ ଏବଂ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଫଳ ପ୍ରୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ର ଗତିପଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ୩-୧ ଗୋଲ୍ରେ ସୁଟ୍ଆଉଟ୍ ଜିତି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲା।