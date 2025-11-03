ETV Bharat / sports

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମହିଳା ଫିଡେ ରେଟିଂ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ, ୩୨ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ମହିଳା ଫିଡେ ରେଟିଂ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ୪ ଜଣ ଜାତୀୟ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେବେ।

ମହିଳା ଫିଡେ ରେଟିଂ ଚେସ ଚମ୍ପିୟାନସିପ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ
ମହିଳା ଫିଡେ ରେଟିଂ ଚେସ ଚମ୍ପିୟାନସିପ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 3, 2025 at 8:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ମହିଳା ଫିଡେ ରେଟିଂ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ କେବଳ ମହିଳା ଚେସ୍ ଖେଳାଳି।ବୟସର କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥିବା ବେଳେ ୫ ବର୍ଷୀୟ ସାନଭିଠାରୁ ଆରମ୍ଭକରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ମଧ୍ୟ ଏହି ଖେଳରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।


ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ତାରିଖରୁ ଏହି ମହିଳା ଫିଡେ ରେଟିଂ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରେ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ଲୋକନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦଯାପିତ ହେଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅବସରରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦ୍ଦେବ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଖେଳାଳି ତଥା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ।

୩୨ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
୩୨ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ (ETV BHARAT ODISHA)

ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ୩୨ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ

ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଆୟୋଜକ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଚେସ୍ ଆସୋସିଏସନ ସଭାପତି କିଶୋର କୁମାର ପଣ୍ଡା କୁହନ୍ତି,"ଆଜକୁ ଚାରି ଦିନ ହେଲାଣି ଏହି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ଫିଡେ ରେଟିଂ ଚେସ୍ ଚମ୍ପିୟାନସିପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪ ଜଣ ଜାତୀୟ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେବେ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ୩୨ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଚେସ୍ ଆସୋସିଏସନ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଚେସ୍ ଆସୋସିଏସନ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚେସ୍ ଫେଡରେସନ ଓ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାରୁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଆମେ ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି, ମାନପତ୍ର ଓ କ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାଇଜ ଦେବୁ। ଏହି ଖେଳରେ କୌଣସି ବୟସ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ବୟସର ମହିଳା ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମହିଳା ଫିଡେ ରେଟିଂ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମହିଳା ଫିଡେ ରେଟିଂ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ (ETV BHARAT ODISHA)



ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ସବୁଠୁ କନିଷ୍ଠ ଚେସ୍ ଖେଳାଳି ସାନଭି:-
ଏହି ମହିଳା ଫିଡେ ରେଟିଂ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ସବୁଠୁ କନିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ସାନଭି ହୁଡ଼ା କୁହନ୍ତି,"ମୋତେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ, ଆଉ ମୁଁ ଗତ ୪ ମାସ ତଳେ ଚେସ୍ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୋ ମାମା ମୋତେ ପାଠପଢା ସହ ଚେସ୍ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି।"

ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ୪ ଜଣ ଜାତୀୟ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେବେ।
ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ୪ ଜଣ ଜାତୀୟ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେବେ। (ETV BHARAT ODISHA)

ଚେସ୍ ଖେଳ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଖେଳାଳି:-
ସମ୍ପ୍ରତି ସମାଜରେ ଅନ୍ୟ ଖେଳ ପ୍ରତି ସହଯୋଗ ଓ ଆଗ୍ରହ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କର ଚେସ୍ ଖେଳ ପ୍ରତି କମ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତେବେ ଖେଳ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଚେସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିଜେତା ସ୍ମାରକୀ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି,"କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ ହେଉଥିବାରୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି। ମହିଳା ଚାମ୍ପିଅନସିପ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହୁଏ କାରଣ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଲିଣି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କମନୱେଲ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା, ଚାରିଥର ଏସିଆନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା, ତାସହ ରାଜ୍ୟରେ ୩୭ ଥର ପଦକ ପାଇଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ୨ ଥର ଟପ୍ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। କିଛି ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚେସ୍ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲାଣି। ଆଉ ୨-୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚେସ୍ କ୍ରିକେଟ ଭଳି ଖେଳ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଅଗ୍ରଗତି ଚେସ୍ ରେ ହେଉଛି, ଆଗରୁ ସେତିକି ନଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆସିଛୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ। କଟକ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଲେ ବହୁତ ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସେତିକି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଭାବ କାରଣରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଚେସ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟର ହେଲେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ପିଲା ଖେଳିବାକୁ ଆସିବେ ଓ ଭଲ ଖେଳାଳି ବାହାରିବେ। ତେବେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚେସ୍ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢିଛି" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମହିଳା ଫିଡେ ରେଟିଂ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ, ୩୨ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମହିଳା ଫିଡେ ରେଟିଂ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ, ୩୨ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ (ETV BHARAT ODISHA)

ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ୟାଶିତା ରାଉତ କୁହନ୍ତି,"ମୁଁ ଜଣେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚେସ୍ ଖେଳାଳି। ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା, ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ଓ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜେତା। ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓମେନ୍ ଚେସ୍ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଛି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ୩ ଥର ଷ୍ଟେଟ୍ ଓମେନ୍ ଚେସ୍ ଖେଳିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ହୋଇଗଲାଣି ସେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ, ଭିଡିଓ ଗେମ୍ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଚେସ୍ ଖେଳ ପ୍ରତି କେହି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖାଉ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଚେସ୍ ଖେଳ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲାଣି। ଚେସ୍ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଛି, ସଚେତନତା ବଢୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଏବେ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ମୁଁ ନିଜେ ପାଠପଢ଼ି ଚେସ୍ ଖେଳିବାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରୁଛି, ଯାହା ବହୁ ସହଜରେ ହୋଇପାରୁଛି ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଚେସ୍ ଖେଳ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଚେସ୍ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ଏକାଗ୍ରତା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିଥାଏ। ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ କିପରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିବା, ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା, ସେନେଇ ଚେସ୍ ଖେଳ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଚେନ୍ନାଇରେ ଜଲଓ୍ୱା ଦେଖାଇବେ ଓଡିଶା ମାଷ୍ଟର ଆଥଲେଟ୍, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଣିବେ ମେଡାଲ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଏସିଆନ ୟୁଥ ଚାମ୍ପିଅନସିପ 2025: ଦେଶକୁ ପଦକ ଜିତାଇଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ


ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

FIDE RATING CHESS CHAMPIONSHIP
CHESS CHAMPIONSHIP IN KENDRAPARA
ମହିଳା ଫିଡେ ରେଟିଂ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଚେସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ
FIDE RATING CHESS CHAMPIONSHIP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.