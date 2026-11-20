ମହିଳା ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି: ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପୂଜା, ମାଲେସିଆକୁ 4-1 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ
ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ତରଫରୁ ଡେବ୍ୟୁ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ପୂଜା ସାହୁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
Published : November 20, 2026 at 10:05 AM IST
Women’s Asian Champions Trophy: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ମହିଳା ବିଜୟ ସହିତ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ଅଭିଜାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାଲେସିଆକୁ 4-1 ଗୋଲ୍ରେ ଭାରତ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୦-1 ଗୋଲ୍ରେ ପଛୁଆ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂଜା ସାହୁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ଭୋପାଳର ନାଥୁ ବରଖେଡ଼ାସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାଲେସିଆ 19ତମ ମିନିଟ୍ରେ ନୁରାମିରାହ ଜୁଲକିଫ୍ଲିଙ୍କ ଗୋଲ୍ ସହାୟତାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା। ତେବେ ଭାରତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମିନିଟ୍ରେ ହିଁ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଥିଲା। ମୁମତାଜ ଖାନ୍ 20ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଲ୍ କରି ସ୍କୋରକୁ 1-1ରେ ବରାବର କରିଥିଲେ। ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ଦଳ ଏହି ସ୍କୋରରେ ରହିଥିଲେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମାଲେସିଆ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟିକା ସଲିମା ଟେଟେ 35ତମ ମିନିଟ୍ରେ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ପରେ ଗୋଲ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ମିଳିଥିବା ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଭାରତକୁ 2-1ରେ ଆଗୁଆ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଚାରି ମିନିଟ୍ ପରେ ହିଁ ଡେବ୍ୟୁ କରୁଥିବା ପୂଜା ସାହୁ 39ତମ ମିନିଟ୍ରେ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଗୋଲ୍ରେ ପରିଣତ କରି ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀକୁ 3-1 କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଲାଲରେମସିଆମି 49ତମ ମିନିଟ୍ରେ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରରୁ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଭାରତକୁ 4-1ରେ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।
A WINNING START FOR THE DEFENDING CHAMPIONS! 🇮🇳🔥 The Indian Women’s Hockey Team kicks off its title defence in style with a commanding 4-1 victory over Malaysia in their opening match of the Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026! 🏆👏 Next Up: Korea on Saturday, November 21 👀 #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 19, 2026
ଭାରତୀୟ ସିନିୟର ହକି ଦଳରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂଜା ସାହୁ
ଭାରତୀୟ ଦଳ ତରଫରୁ ଡେବ୍ୟୁ କରୁଥିବା ପୂଜା ସାହୁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲ୍ ଦେବା ସହ ଦଳର ବିଜୟରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସହ ଭୋପାଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରିଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଦର୍ଶକ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇଥିଲେ।
ମହିଳା ହକି ଖେଳାଳି ପୂଜା ସାହୁ କିଏ?
ପୂଜା ସାହୁ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୁବ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଖେଳାଳି। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ନିକଟସ୍ଥ କୁକୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥିବା 19 ବର୍ଷୀୟା ପୂଜା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସାଇ (SAI) ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନିଜ ହକି କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଜୁନିଅର ଏସିଆ କପ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ପୂଜା 2026 ମହିଳା ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ମାଲେସିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନିଜର ସିନିଅର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି।
A DREAM DEBUT FOR PUJA SAHOO! 🌟🇮🇳 Making her senior international debut at the Madhya Pradesh Women's Asian Champions Trophy Bhopal 2026, the Indian defender and drag-flick expert made an instant impact, finding the back of the net and earning the 'Player of the Match' award in India's 4-1 win over Malaysia today! 👏🏑 What a way to announce herself on the international stage! 🔥 #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 19, 2026
ଏପରି ରହିଥିଲା ଦିନର ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନର ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଚୀନ୍ ଥାଇଲାଣ୍ଡକୁ 7-0 ଗୋଲ୍ରେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେହିପରି ଜାପାନ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ 1-0 ଗୋଲ୍ରେ ହରାଇଛି। ଜାପାନ ତରଫରୁ ହାନାମି ସାଇଟୋ ମ୍ୟାଚ୍ର 59ତମ ମିନିଟ୍ରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।