ଜାପାନକୁ ହରାଇ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱ ରାଙ୍କିଂ ହାସଲ କଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି।
Published : November 26, 2026 at 9:39 AM IST
Indian Women’s Hockey Team: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ମହିଳା ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2026ରେ ଜାପାନକୁ 4-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ (FIH) ବିଶ୍ୱ ରାଙ୍କିଂରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ସହିତ ଦଳ ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଙ୍କିଂର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 24 ନଭେମ୍ୱରରେ ହିଁ ଚୀନ୍ ବିପକ୍ଷରେ 6-2 ଗୋଲର ଦମଦାର ବିଜୟ ହାସଲ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତାରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ବୁଧବାର ଜାପାନ ପରାସ୍ତ କରି ବିଶ୍ୱ ନମ୍ବର-4 ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳର ଏହା ହେଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଙ୍କିଂ।
ଜାପାନକୁ 4-0 ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ
ଭୋପାଳର ନାଥୁ ବରଖେଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ମହିଳା ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ଜାପାନ ବିପକ୍ଷରେ 4-0 ବିଜୟ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ଚୀନ୍କୁ 6-2 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଚୀନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ବିଜୟ ମହିଳା ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଇତିହାସରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ରହିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ 2013 ସଂସ୍କରଣରେ ଚୀନ୍କୁ 4-2 ଗୋଲରେ ପରସ୍ତ କରିଥିଲା।
INDIA REIGN SUPREME IN TOP-OF-THE-TABLE CLASH! 🇮🇳👑 The Indian Women’s Hockey Team defeats Japan 4-0 in its final league-stage match to finish at the top of the table with a perfect winning record at the Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026! 🔥🏑 Five matches, five wins and India head into the semi-final against Malaysia in style! 💪🇮🇳 🆚 India 🇮🇳 vs Malaysia 🇲🇾 🗓️ Friday, November 27 ⏰ 7 PM IST 📺 LIVE on JioHotstar and Star Sports 2 🌐 Stream on https://t.co/plntJTLWXP (outside the Indian subcontinent) #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 25, 2026
ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲେସିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଜାପାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଲଗାତାର ପାଞ୍ଚଟି ବିଜୟ ସହିତ ଦଳ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଅପରାଜିତ ରହି ଶେଷ କରିଛି ଏବଂ ସେମିଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି।
ମହିଳା ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2026 ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ଦଳର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଅଧିନାୟିକା ସଲିମା ଟେଟେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଏବଂ ମୋଟ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ମହିଳା ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତ ହେଉଛି ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଏବଂ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ହେଉଛି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ।
2003 ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଙ୍କିଂରେ ଦଳ
ଅକ୍ଟୋବର 2003ରେ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ (FIH) ବିଶ୍ୱ ରାଙ୍କିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଅନେକ ଥର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। 2018 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱକପର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦଳ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ଟୋକିଓ 2020 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଦଳ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି 2022ରେ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ପ୍ରୋ ଲିଗରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। 2023 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଷଷ୍ଠ ରାଙ୍କିଂ ହାସଲ କରିଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ନମ୍ବର-4 ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ନିଜର ହିଁ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି।
𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐍𝐎. 𝟒! 𝐀 𝐍𝐄𝐖 𝐀𝐋𝐋-𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐇𝐈𝐆𝐇! 🇮🇳📈 In a remarkable achievement, after beating Japan today at Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026, the Indian Women’s Hockey Team has climbed to its best ever World No. 4 rank in the FIH Rankings, surpassing its own record of World No. 5 created just 24 hours ago! 👏🏑 Another historic milestone for Indian women’s hockey as the team continues to raise the bar and reach new heights on the international stage! 💪🇮🇳 #HockeyIndia #IndiaKaGame #FIHWorldRankings #IndianHockey— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 25, 2026
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:
IPL 2027 ନିଲାମୀ ତାଲିକା ଜାରି, 18ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି 1220 ଖେଳାଳି
ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସ୍କୁବା ଡାଇଭର୍ ବନିଲେ ତ୍ୱିଷା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଦୁବାଇରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ରହିଛି 2026 ବର୍ଷ
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ପାଇଁ 2026 ମସିହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ଦଳ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ନେସନ୍ସ କପ୍ (FIH Nations Cup) ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ହକି ବିଶ୍ୱକପରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଏହା 1974 ମସିହା ପରେ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭାରତୀୟ ଦଳ 44 ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ରାଙ୍କିଂରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପାଲଟିଛି।
ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ମହାସଚିବ
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ମହାସଚିବ ଭୋଳା ନାଥ ସିଂହ ଖେଳାଳି ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ରାଙ୍କିଂରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଭାରତୀୟ ହକି ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏହା ଖେଳାଳି ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ପରିଣାମ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମରୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବା ଏହି ସଫଳତାକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଦେଇଛି। ଦଳ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛି ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଖେଳାଳିମାନେ ଏହି ଲୟକୁ ବଜାୟ ରଖି ପୁଣି ଥରେ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବେ।