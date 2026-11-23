ମହିଳା ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି: ଥାଇଲାଣ୍ଡକୁ 7-0ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତ
ଭାରତ 7-0 ଗୋଲ୍ରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ମହିଳା ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
Published : November 23, 2026 at 10:28 AM IST
India vs Thailand Hockey: ଭାରତ 7-0 ଗୋଲ୍ରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ମହିଳା ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରବିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦୀପିକା ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ନବନୀତ କୌର ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଲଗାତାର ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ତିନିଟି ବିଜୟ ସହ ମୋଟ ନଅ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି।
ଭୋପାଳରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଦୀପିକା 10ମ, 11ତମ ଏବଂ 56ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ନିଜର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ନବନୀତ କୌର ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ 56ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଦୁଇଟି ପେନାଲ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍କୁ ଗୋଲ୍ରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁମତାଜ ଖାନ (28ତମ ମିନିଟ୍) ଏବଂ ସୁନେଲିତା ଟପ୍ପୋ (32ତମ ମିନିଟ୍) ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ନିଜର ଅପରାଜେୟ ରେକର୍ଡ ବଜାୟ ରଖିଛି।
THREE WINS IN THREE! INDIA ENTERS SEMIS! 🇮🇳🔥 The Indian Women’s Hockey Team registers a dominant 7-0 victory over Thailand to make it a hat-trick of wins in the Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026! 💪🏑 The title defence is gathering pace! 🏆 Next Up: China on Tuesday, November 24 👀 #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 22, 2026
ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରର ଚତୁର୍ଥ ମିନିଟ୍ରେ ଭାରତକୁ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମିଳିଥିଲା। ଏହାକୁ ନବନୀତ ସହଜରେ ଗୋଲ୍ରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। 10ମ ମିନିଟ୍ରେ ଦୀପିକା ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଗୋଲ୍ରେ ପରିଣତ କରି ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଠିକ୍ ପର ମିନିଟ୍ରେ, ସେ ଆଉ ଏକ ସେଟ୍-ପିସ୍ ସୁଯୋଗକୁ ଗୋଲ୍ରେ ପରିଣତ କରି ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀକୁ 3-0ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଡିଫେନ୍ସ ଖେଳ ଦେଖାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସଂଯମିତ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବଲ୍ ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ତରବରିଆ ଭାବେ କୌଣସି ରିସ୍କ ନେଇ ନଥିଲା। ଋତୁଜା ଦାଦାସୋ ପିସଲ ଏବଂ ନବନୀତଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ତାଳମେଳରେ ଗଠିତ ଏକ ଚମତ୍କାର ମୁଭ୍ ପରେ, ମୁମତାଜ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ସର୍କଲ୍ ଭିତରେ ବଲ୍ ଉପରେ ଦମଦାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ 28ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ହାଫ୍-ଟାଇମ୍ ବ୍ରେକ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆୟୋଜକ ଦଳ 4-0ର ମଜବୁତ ଅଗ୍ରଣୀ ସହିତ ଆଗରେ ଥିଲା।
THE DEFENDING CHAMPIONS ARE INTO THE SEMI-FINALS! 🇮🇳🔥 The Indian Women’s Hockey Team registers its third consecutive win with a dominant 7-0 victory over Thailand, securing qualification for the semi-finals of the Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026 with two league-stage matches still to go! 🏆💪 #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 22, 2026
ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ମିଡଫିଲ୍ଡ ରୋଟେସନ୍ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଚାପ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ଥାଇଲାଣ୍ଡ କିଛି ମୁଭ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଡିଫେନ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିଥିଲା। ଏହା ପରେ 32ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଟପ୍ପୋ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଗୋଲ୍ରେ ପରିଣତ କରି ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀକୁ 5-0 କରିଥିଲେ। 56ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଦୀପିକା ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଗୋଲ୍ରେ ପରିଣତ କରି ନିଜର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପୂରଣ କରିବା ସହ ସ୍କୋରକୁ 6-0ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ନବନୀତ ପେନାଲ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍କୁ ଗୋଲ୍ରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପେନାଲ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଗୋଲ୍ ଥିଲା, ଫଳରେ ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ 7-0 ଗୋଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ଏବେ ବି ଦୁଇଟି ରାଉଣ୍ଡ-ରବିନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାକୁ ବାକି ଅଛି।ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁକାବିଲା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ଚୀନ୍ ସହିତ ହେବ।