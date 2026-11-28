ମାଲେସିଆକୁ ହରାଇ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ, ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ସୁନେଲିତା ଟପ୍ପୋ
Sunelita Toppo: ଭାରତ ତରଫରୁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ସୁନେଲିତା ଟପ୍ପୋଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଛି।
Published : November 28, 2026 at 9:32 AM IST
Women's Asian Champions Trophy: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ମହିଳା ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2026ର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ସେମିଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ 6-2 ଗୋଲରେ ମାଲେସିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତ ତରଫରୁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ସୁନେଲିତା ଟପ୍ପୋଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଛି।
ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ସଫଳତା 10ମ ମିନିଟ୍ରେ ସେତେବେଳେ ମିଳିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁମତାଜ୍ ଖାନ୍ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଗୋଲ୍ରେ ପରିଣତ କରି ଦଳକୁ 1-0ର ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 18ତମ ମିନିଟ୍ରେ ନବନୀତ କୌର ଏକ ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ କରି ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀକୁ 2-0 କରିଥିଲେ।
25ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଦୀପିକା ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରରୁ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ସ୍କୋରକୁ 3-0 କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାର ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପରେ ହିଁ ମାଲେସିଆର ନୁର୍ ଅଜର୍ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଗୋଲ୍ରେ ପରିଣତ କରି ସ୍କୋରକୁ 3-1 କରିଥିଲେ। ଦୀପିକା 30ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଆଉ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରରୁ ଗୋଲ୍ କରି ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀକୁ 4-1 କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ସୁଦ୍ଧା ତିନିଟି ଗୋଲ୍ର ଏକ ଦୃଢ଼ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା।
𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀 𝐁𝐎𝐎𝐊 𝐓𝐇𝐄𝐈𝐑 𝐒𝐏𝐎𝐓 𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋! 🇮🇳🔥 The defending champions seal a 6-2 victory over Malaysia in the semi-final of the Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026! India will now face China in the final as they look to retain their title! 🏑💪 #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 27, 2026
ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ଜାରି ରହିଥିଲା। 33ତମ ମିନିଟ୍ରେ ସୁନେଲିତା ଟୋପ୍ପୋ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରରୁ ଗୋଲ୍ କରି ଭାରତକୁ 5-1ରେ ଆଗୁଆ କରିଥିଲେ। ମାଲେସିଆ ପକ୍ଷରୁ 52ତମ ମିନିଟ୍ରେ ନୁରଅମିରା ଜୁଲକିଫଲି ଏକ ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍କୋରକୁ 5-2 କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ର 57ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଇଶିକା ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଗୋଲ୍ରେ ପରିଣତ କରି ଭାରତର 6-2 ବିଜୟକୁ ପକ୍କା କରିଥିଲେ।
ଓଡ଼ିଆ ହକି ଖେଳାଳି ସୁନେଲିତା ଟପ୍ପୋ କିଏ?
ସୁନେଲିତା ଟପ୍ପୋ (Sunelita Toppo) ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ୍ ଯୁବ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଖେଳାଳି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳରେ ଫରୱାର୍ଡ ଏବଂ ମିଡଫିଲ୍ଡର ଭାବେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତା ସୁରେଶ ଟପ୍ପୋ ଜଣେ କୃଷକ ଏବଂ ମାଆ ନେଲିସୁନିତା ଟପ୍ପୋ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ। ସେ ନିଜ ମାଉସୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଜୁନିଅର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳାଳି ଅନୁପା ବାର୍ଲାଙ୍କଠାରୁ ହକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର (28 ନଭେମ୍ୱର) ମହିଳା ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ସେମିଫାଇନାଲରେ ମାଲେସିଆ ବିପକ୍ଷ 6-2 ବିଜୟରେ ସେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲ୍ ଦେବା ସହ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
𝐒𝐔𝐍𝐄𝐋𝐈𝐓𝐀 𝐓𝐎𝐏𝐏𝐎 𝐒𝐓𝐄𝐏𝐒 𝐔𝐏! 🇮🇳🌟 A goal and an all-round impactful performance earn Sunelita Toppo the Player of the Match award as India secure their place in the final with a 6-2 win over Malaysia! 🏑👏 #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 27, 2026
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:ଜାପାନକୁ ହରାଇ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱ ରାଙ୍କିଂ ହାସଲ କଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ
ଫାଇନାଲରେ ଚୀନ୍ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ ଭାରତ
ଭାରତ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମହିଳା ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ 2016, 2023 ଏବଂ 2024ରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିସାରିଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଦଳ ପାଖରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଚୀନ୍ ଜାପାନକୁ 1-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2026 ଫାଇନାଲରେ ଶନିବାର (28 ନଭେମ୍ୱର) ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଦଳ ପରସ୍ପରର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ।