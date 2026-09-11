ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍: ବାଂଲାଦେଶକୁ ହରାଇ ଲଗାତାର ୧୦ମ ଥର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତ
ବାଂଲାଦେଶକୁ ୪୦ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।
Published : September 11, 2026 at 9:29 AM IST
INDW Asia Cup Final, ଦୁବାଇ: ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ଅଧିନାୟିକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ୧୦ମ ସଂସ୍କରଣ ଖେଳାଯାଉଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଭାରତ ୪୦ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୪୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଭାରତ ତରଫରୁ ଶେଫାଳି ବର୍ମା ୪୦ ବଲ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ୬୦ ରନ୍ କରି ଏକ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଦେଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ବାଂଲାଦେଶ ଦଳ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର ୧୦୭ ରନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ତରଫରୁ ସର୍ବାଧିକ ୨୨ ରନ୍ ଶୋରନା ଅଖତର କରିଥିଲେ। ବୋଲିଂରେ ଭାରତ ତରଫରୁ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ୩ଟି ଏବଂ ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମା ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ ଓ ପ୍ରେମା ରାବତ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
𝐎𝐧𝐞 𝐬𝐭𝐞𝐩 𝐚𝐰𝐚𝐲 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐫𝐞𝐜𝐥𝐚𝐢𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐫𝐨𝐰𝐧 👑🇮🇳#DPWorldWomensAsiaCup2026 #INDWvBANW #ACC pic.twitter.com/FMEO3LQaQ1— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 10, 2026
ଏସିଆ କପ୍ ରେ ସବୁଠୁ ସଫଳ ଦଳ ଭାରତ
ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ୨୨ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେଇନାହିଁ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ଇତିହାସରେ ଭାରତ ବିନା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇ ନାହିଁ । ଭାରତ କ୍ରମାଗତ ୧୦ମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ବର୍ଷ ୨୦୦୪ରୁ ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଆସୁଛି । ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ କାହା ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ, ତାହା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ (୧୧ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର) ଜଣାପଡ଼ିବ । ଦ୍ଵିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ । ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ଭାରତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦଳ ଅଟେ । ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତ ଥର ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି । ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଥର ଲେଖାଏଁ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛନ୍ତି । ବାଂଲାଦେଶ ୨୦୧୮ରେ ଭାରତକୁ ଫାଇନାଲରେ ତିନି ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ୧୧୩ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ବଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା । ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ୨୦୨୪ରେ ଭାରତକୁ ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଆଠ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ ଦେଇଥିଲା । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଦେଇଥିବା ୧୬୬ ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଠ ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା ।
Shafali Verma's decisive knock earns her the 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡 in Semi-Final 1 ⭐#DPWorldWomensAsiaCup2026 #INDWvBANW #ACC pic.twitter.com/FPxF6HncOF— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 10, 2026
ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ?
ସେମିଫାଇନାଲରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇବା ପରେ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆମର ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୋଲିଂ ଯେଉଁ ଶୈଳୀରେ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ।"
ହରମନପ୍ରୀତ ବୋଲରମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି, "ଭଲ ବଲ୍ଗୁଡ଼ିକର ନିଜସ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ବଲ୍କୁ ଟର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ପିନ୍ କରାଇ ପାରୁଥିଲେ, ତେବେ ସେହି ବଲ୍ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଆଜି ଉଭୟ ଦଳର ସ୍ପିନରମାନେ ଭଲ ବୋଲିଂ କଲେ। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି କଠିନ ଥିଲା ଏବଂ ସ୍ପିନରମାନେ ପିଚ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଉପଯୋଗ କଲେ।"