ETV Bharat / sports

ମହିଳା ଏସିଆ କପ: ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ଭାରତ, ୭ ୱିକେଟରେ ଜିତିଲା ମ୍ୟାଚ

ହରମନଙ୍କ ସ୍ପିନରମାନେ ମାତ୍ର ୧୮.୧ ଓଭରରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୫୫ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ । ଯାହାକି ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ପାକିସ୍ତାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର ଅଟେ।

India women cricket team
ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ((IANS))
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 6, 2026 at 7:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଦୁବାଇ: ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ଯୁବ ସ୍ପିନର ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ ଏବଂ ପ୍ରେମା ରାୱତଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ବଳରେ ଭାରତ ଠୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଏହି ଏକତରଫା ମ୍ୟାଚକୁ ଭାରତ ୭ ୱିକେଟରେ ଜିତି ନେଇଛି। ୧୫୦ଟି ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସାଜିଥିବା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଏହି ବିଜୟରେ ବେଶ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି। ହରମନଙ୍କ ସ୍ପିନରମାନେ ମାତ୍ର ୧୮.୧ ଓଭରରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୫୫ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଯାହାକି ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ପାକିସ୍ତାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର ଅଟେ। ଶେଷରେ ହରମନପ୍ରୀତ ଏକ ଚମତ୍କାର ଛକା ମାରି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।

ସ୍ପିନରଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ

ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନର ବାମହାତୀ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ବୋଲର ଚରଣୀ (୪ ଓଭରରେ ୩/୭), ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ଲେଗ୍ ବ୍ରେକ୍ ବୋଲର ପ୍ରେମା (୪ ଓଭରରେ ୩/୯) ଏବଂ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ରିଷ୍ଟ ସ୍ପିନର ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା (୩ ଓଭରରେ ୧/୧୦) ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା (୩.୧ ଓଭରରେ ୨/୫) ବାକି ୱିକେଟ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଇନିଂସ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ଫାତିମା ସନାଙ୍କ ବୋଲିଂରେ ଭାରତର ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା (୧୨), ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା (୯) ଏବଂ ପ୍ରତିକା ରାୱଲ (୪)ଙ୍କୁ ପାଭିଲିଅନ ଫେରାଇଥିଲେ ।

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଝଟକା ପରେ ହରମନପ୍ରୀତ (୧୮ ରନ, ନଟ୍ ଆଉଟ୍) ଏବଂ ଦୀପ୍ତି (୧୨ ରନ, ନଟ୍ ଆଉଟ୍)ଙ୍କ ପାର୍ଟନରସିପ୍‌ ଦଳର ସ୍କୋର ବୋର୍ଡରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିଥିଲା । ସ୍କୋରବୋର୍ଡରେ ବଡ଼ ସ୍କୋରର ଚାପ ନଥିବାରୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ସେମିଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ କିଛି ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଆଶା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ଦୟନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଏହା ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଏକତରଫା ମ୍ୟାଚ ହୋଇ ରହିଗଲା। ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପ୍ ଇତିହାସରେ ଭାରତ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ ଜିତିଛି।

ଏହାପୂର୍ବରୁ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ୪ ଓଭରରେ ବିନା ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୭ ରନ କରି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଓପନର ମୁନିବା ଅଲି (୧୩) ଏବଂ ଶାୱାଲ ଜୁଲଫିକର (୧୪) ପେସ ବୋଲରଙ୍କୁ ସହଜରେ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟର ଦୁଇ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁପାରିନଥିଲେ। ୧୮.୧ ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ମୋଟ ୭୮ଟି ଡଟ୍ ବଲ୍ ପକାଇଥିଲେ। ପିଚ୍‌ରୁ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳୁଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ତୁରନ୍ତ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କୁ ବୋଲିଂ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ମାତ୍ର ୯ ରନ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ୬ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୦ ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୩୬ ରନରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା। ଭାରତ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହି ମ୍ୟାଚର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇସାରିଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ BCCI କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା; ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାପାନ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଭାରତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ BCCIର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ; ଏକସଙ୍ଗେ ୬୨ ଜଣ କ୍ରିକେଟରକୁ କଲା ବ୍ୟାନ

TAGGED:

INDIA PAKISTAN MATCH
INDIA WOMEN CRICKET TEAM
HARMANPREET KAUR
ମହିଳା ଏସିଆ କପ
WOMENS ASIA CUP T20

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.