ETV Bharat / sports

ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ସୂଚୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ; ପାକିସ୍ତାନ ନୁହେଁ, ଏହି ଦଳ ସହ ହେବ ଭାରତର ମୁକାବିଲା

ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯିବ।

Womens Asia Cup 2026 Semifinal Schedule
ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ସୂଚୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 9:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Womens Asia Cup 2026: ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇଟଲ୍ ଦୌଡ଼ରେ କେବଳ ଚାରୋଟି ଦଳ ବାକି ରହି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟେଜ୍‌ର ନିଜର ଶେଷ ମୁକାବିଲାରେ ୟୁଏଇକୁ ୩୪ ରନ୍‌ରେ ହରାଇ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ଏହି ଫଳାଫଳ ସହିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ସୂଚୀ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏସିଆ କପରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବାଂଲାଦେଶ ଚତୁର୍ଥ ଦଳ ଅଟେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିସାରିଥିଲେ।

ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କର ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ୬ ଓଭରରେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କେବଳ ୨୧ ରନ୍ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହାପରେ ଦଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇନିଂସକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୦୩ ରନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପରି ଭାବେ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୟୁଏଇ ସମ୍ମୁଖରେ ୧୦୪ ରନ୍‌ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା।

ଏହି ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ୟୁଏଇର ଆରମ୍ଭ ବାଂଲାଦେଶ ଠାରୁ ଆହୁରି ଖରାପ ରହିଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶୀ ବୋଲରମାନେ ପାୱାରପ୍ଲେ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟରେ ହରାଇ କେବଳ ୧୫ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ୧୦ ଓଭର ଶେଷ ହେବା ସୁଦ୍ଧା ଦଳର ସ୍କୋର ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୩୪ ରନ୍ ଥିଲା। ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶ, ୟୁଏଇ ଉପରେ ଚାପ କମିବାକୁ ଦେଇନଥିଲା ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରି ୟୁଏଇର ରନ୍ ଗତି ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇ ରଖିଥିଲା। ଶେଷରେ ୟୁଏଇ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର ୬୯ ରନ୍ ହିଁ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ବାଂଲାଦେଶ ମ୍ୟାଚକୁ ୩୪ ରନ୍ ‌ରେ ଜିତି ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଚତୁର୍ଥ ଦଳ ହୋଇଥିଲା।

ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗ୍ରୁପ୍ 'ବି' ରୁ ଅନ୍ତିମ-୪ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରାତିରେ ନିଜର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ବାଂଲାଦେଶର ବିଜୟ ସହିତ ଚାରିଟିଯାକ ସେମିଫାଇନାଲ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି।

ଗ୍ରୁପ୍ 'ଏ' ରେ ଭାରତ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗ୍ରୁପ୍ 'ବି' ରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଦ୍ଵିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାଂଲାଦେଶ ହେବ। ଯେଉଁଠାରେ କି ଦ୍ଵିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ।

ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯିବ। ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମୁହାଁମୁଁହି ହେବେ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇରେ ହିଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦୁଇଟିଯାକ ମୁକାବିଲା ଭାରତୀୟ ସମୟାନୁସାରେ ରାତି ୮ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ୧୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

'ପତ୍ନୀ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେବେ!' ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଚ୍ ପଦକୁ ନେଇ ନେହେରାଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୟାନ

ବ୍ୟବସାୟୀରୁ ବଡିବିଲ୍ଡିଂ ମେଡାଲିଷ୍ଟ! ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନାମ ଆଣିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅନୀଲ

ବ୍ୟାଙ୍କକରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଆଦ୍ୱିକାଙ୍କ ଜଲୱା: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହେଲେ 'ଗ୍ରୁପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍'

TAGGED:

WOMENS ASIA CUP 2026 SEMIFINAL
ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬
ଭାରତ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ସୂଚୀ
ASIA CUP 2026 SEMIFINAL SCHEDULE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.