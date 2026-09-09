ETV Bharat / sports

ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଜୁତା ପିନ୍ଧି ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି, ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍

ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ନିଜ ଖେଳ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ଦିଗ୍ଗଜ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଜୁତା ପିନ୍ଧିବାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି।

Pakistan Womens Team Wears Virat Kohli Brand Shoes
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଜୁତା ପିନ୍ଧି ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 12:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Womens Asia Cup 2026: ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପଡ଼ିଆରେ ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବ୍ୟତୀତ ଏକ ନିଆରା କାରଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ହଂକଂ ବିପକ୍ଷରେ ସୋମବାର ଦିନ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମୁକାବିଲାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ଅନେକ ଖେଳାଳି ଭାରତୀୟ ଦିଗ୍ଗଜ କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସ୍ପୋର୍ଟସୱେୟାର ବ୍ରାଣ୍ଡ 'one8' ର ଜୁତା ପିନ୍ଧିଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିନଥିଲା।

ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ପିନର ନଶ୍‌ରା ସନ୍ଧୁ ଏବଂ ବ୍ୟାଟର ଏମାନ୍ ଫାତିମା ସେହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆରେ 'one8' ବ୍ରାଣ୍ଡର ଜୁତା ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଜୋରଦାର ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଦିଗ୍ଗଜଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏକ ନିଆରା ଘଟଣା ଥିଲା।

ପଡ଼ିଆରେ ଯଦିଓ ନଶ୍‌ରା ସନ୍ଧୁ ନିଜର ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୪ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୭ ରନ୍ ଦେଇ ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ଚଟକାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ବଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ହଂକଂକୁ ମାତ୍ର ୭୧ ରନ୍‌ରେ ଅଲ୍ ‌ଆଉଟ୍ କରି ୭୨ ରନ୍‌ର ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ସନ୍ଧୁଙ୍କ ଏହି ଘାତକ ସ୍ପେଲ୍ ସହାୟତାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନେଇଛି।

ଜୁତା ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, 'one8' ଏକ ହାଇ-ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟସୱେୟାର ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଯାହାର ବିରାଟ କୋହଲି ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଟନ୍ତି। ଅଜିଲିଟାସ୍ (Agilitas) କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ନିଜ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ସାମିଲ କରିଛି ଏବଂ କୋହଲି ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଜଣେ ବଡ଼ ନିବେଶକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ କି ଏଥିରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍‌ଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।

ଅନ୍ୟପଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଯାତ୍ରା ଉଥାନ-ପତନ ଭରା ରହିଛି। ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ମାତ୍ର ୫୫ ରନ୍‌ରେ ସୀମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ୭ ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଂକଂ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଦଳ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୪୩ ରନ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ଗ୍ରୁପ୍ 'ଏ' ରେ ୪ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ନାରଙ୍ଗୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନୀଳ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଖେଳିବ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ; ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା

ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ସୂଚୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ; ପାକିସ୍ତାନ ନୁହେଁ, ଏହି ଦଳ ସହ ହେବ ଭାରତର ମୁକାବିଲା

'ପତ୍ନୀ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେବେ!' ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଚ୍ ପଦକୁ ନେଇ ନେହେରାଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୟାନ

TAGGED:

WOMENS ASIA CUP 2026
ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ
ବିରାଟ କୋହଲି ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଜୁତା
ଏସିଆ କପ୍
VIRAT KOHLI BRAND SHOES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.