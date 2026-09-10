ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ: ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି
ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବାଂଲାଦେଶର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
Published : September 10, 2026 at 10:20 AM IST
Women's Asia Cup 2026: ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆଜିଠାରୁ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେମିଫାଇନାଲର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ପରସ୍ପର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ୨୦୧୮ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ବିଜୟୀ ହୋଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏସୀୟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫାଇନାଲକୁ ଯିବାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରବଳ ଦାବିଦାର ମାନିବା ସଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ।
ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଦେଶ, ଯିଏକି ପ୍ରତିଥର ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ୨୦୦୪ ରୁ ଚାଲିଆସିଥିବା ଫାଇନାଲ ପ୍ରବେଶର ଏହି ଧାରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହାର ଲାଇଭ୍ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ?
𝐓𝐇𝐄 𝐓𝐎𝐏 𝟒 𝐀𝐑𝐄 𝐑𝐄𝐀𝐃𝐘 𝐅𝐎𝐑 𝐓𝐇𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐒𝐇𝐎𝐖𝐃𝐎𝐖! 🔥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 9, 2026
Two high-stakes battles. Two spots in the final. One Asia Cup trophy up for grabs! 🏆️
Watch the #DPWorldWomensAsiaCup2026 SEMI-FINALS LIVE starting tomorrow at 7:00 PM, only on Sony Sports Network… pic.twitter.com/qRrF6z2EHM
ମ୍ୟାଚ୍ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ?
ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ରାତି ୮ଟା ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲାଇଭ୍ ଆସିବ?
ଟିଭିରେ ଦର୍ଶକମାନେ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ ନେଟୱର୍କ (Sony Sports Network) ରେ ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସେହିପରି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ୟୁଜର୍ସମାନେ Sony Liv ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ।
ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ
ମହିଳା ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ୨୪ ଥର ମହାମୁକାବିଲା ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୧ ଥର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ୩ଟି ସୁଯୋଗରେ ବାଂଲାଦେଶ ଦଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ବାଂଲାଦେଶକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନେବାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ, କାରଣ ୨୦୧୮ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ବାଂଲାଦେଶ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ୧୧୨ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରି ୩ ୱିକେଟରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲା। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୫ ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।
ମହିଳା ଏସିଆ କପର ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜର ତିନିଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ, ହଂକଂ ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଗ୍ରୁପ୍-ଏ' ର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରୁପ୍-ବି' ରେ ବାଂଲାଦେଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏବଂ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନିକଟରୁ ତାକୁ ୪ ୱିକେଟରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
𝐓𝐡𝐞 𝐫𝐚𝐜𝐞 𝐢𝐬 𝐝𝐨𝐰𝐧 𝐭𝐨 𝐟𝐨𝐮𝐫 𝐧𝐨𝐰 🏆#DPWorldWomensAsiaCup2026 #BANWvUAEW #ACC pic.twitter.com/Rk7AdIZO4Z— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 8, 2026
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା-ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ
ଏସିଆ କପ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମହାମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟ ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ର ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଅଟେ।
ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ (India Women Squad): ଶେଫାଳି ବର୍ମା, ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା, ପ୍ରତିକା ରାୱଲ, ହରମନପ୍ରୀତ କୌର (ଅଧିନାୟିକା), ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା, ଭାରତୀ ଫୁଲମାଲି, ରିଚା ଘୋଷ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ପ୍ରେମା ରାୱତ, ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ, କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼, ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମା, ରାଧା ଯାଦବ, ଅରୁନ୍ଧତୀ ରେଡ୍ଡୀ, ରେଣୁକା ସିଂ ଠାକୁର, ଗୁଣାଲନ୍ କମଳିନୀ।
ବାଂଲାଦେଶ ମହିଳା ଦଳ (Bangladesh Women Squad): ଦିଲାରା ଅକ୍ତର, ଜୁଆଇରିଆ ଫେରଦୌସ, ସୋଭନା ମୋସ୍ତାରୀ, ନିଗାର ସୁଲତାନା (ୱିକେଟ୍ କିପର/ଅଧିନାୟିକା), ଶରମିନ୍ ଅକ୍ତର, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣା ଅକ୍ତର, ଫାହିମା ଖାତୁନ୍, ନାହିଦା ଅକ୍ତର, ରାବେୟା ଖାନ, ସୁଲତାନା ଖାତୁନ୍, ମାରୁଫା ଅକ୍ତର, ଫରଜାନା ୟାସମିନ୍, ସଞ୍ଜିଦା ଅକ୍ତର ମେଘଲା, ଶରମିନ୍ ସୁଲତାନା, ରିତୁ ମଣି।