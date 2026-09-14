ETV Bharat / sports

ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୭୨ ରନରେ ହରାଇ ୮ମ ଥର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ

ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ରବିବାର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ୮ମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରିଛି।

Womens Asia Cup final India beats srilanka
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୭୨ ରନରେ ହରାଇ ୮ମ ଥର ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ (APF)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2026 at 12:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଦୁବାଇ: ଭାରତୀୟ ଦଳ ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛି। ରବିବାର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ୮ମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିଛି। ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୮୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଯାହାର ଜବାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଶେଷ ଓଭରରେ ୧୧୧ ରନ୍‌ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରି ଭାବେ ଭାରତ ମ୍ୟାଚକୁ ୭୨ ରନରେ ଜିତି ନେଇଛି।

ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ଶେଫାଳୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ

ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଓପନର୍ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା ଦଳକୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୨୯ ରନର ଏକ ବଡ଼ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। ଶେଫାଳୀ ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୩୯ଟି ବଲ୍‌ରେ ୬୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ୯ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୨ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ମଧ୍ୟ ୩୯ଟି ବଲ୍‌ରେ ୫୯ ରନ୍ (୫ଟି ଚୌକା, ୩ଟି ଛକା) କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ଆରମ୍ଭରେ ଏହି ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲା, ତାହାକୁ ଦେଖି ମନେହେଉଥିଲା ଯେ ଭାରତ ୨୦୦ ରନର ସ୍କୋର ସହଜରେ ହାସଲ କରିନେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଇନିଂସ ହଠାତ୍ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଦଳ ମାତ୍ର ୫୪ ରନ୍ ଭିତରେ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବସିଥିଲା। ରିଚା ଘୋଷ ୧୭ ରନ୍ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ୧୪ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀ ଫୁଲମାଲି ୨ ରନ୍ ଏବଂ ପ୍ରଗୁନାଲନ କମଳିନୀ ୫ଟି ବଲ୍‌ରେ ୧୫ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। କମଳିନୀ ଇନିଂସର ଶେଷ ବଲ୍‌ରେ ଛକା ମାରି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୮୩ ରନର ମୋଟ୍ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତରଫରୁ ବୋଲିଂରେ ଅଧିନାୟକ ଚମାରୀ ଅଟାପଟ୍ଟୁ, ମିତାଲି ଅଯୋଧ୍ୟା ଓ ଚମୁଦି ପ୍ରବୋଧା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

ଭାରତ ଦେଇଥିବା ୧୮୪ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ରହିନଥିଲା। ମାତ୍ର ୪ ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ଦଳକୁ ପ୍ରଥମ ଝଟ୍‌କା ଲାଗିଥିଲା। ଓପନର ଇମେଶା ଦୁଲାନୀ ୪ ରନ୍ କରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଚମାରୀ ଅଟାପଟ୍ଟୁ ଏବଂ ବିଶ୍ମୀ ଗୁଣାରତ୍ନେଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୫୮ ରନର ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଅଟାପଟ୍ଟୁ ୩୨ଟି ବଲ୍‌ରେ ୩ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଥିଲା। ବିଶ୍ମୀ ଗୁଣାରତ୍ନେ ୨୦ ରନ୍ ଏବଂ ନିଲାକ୍ଷୀ ସିଲଭା ୨୨ ରନର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଇନିଂସ ଦଳକୁ ବିଜୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଦଳ ଶେଷରେ ୨୦ ଓଭରର ଶେଷ ବଲରେ ୧୧୧ ରନ୍‌ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ ସର୍ବାଧିକ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ; ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ସହଜରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ

ସୁପର ସଣ୍ଡେ'ରେ ଡବଲ୍ ଧମାକା! ମହିଳାଙ୍କ ପରେ ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଲା ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ

TAGGED:

WOMENS ASIA CUP FINAL
ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ୍
WOMENS ASIA CUP 2026 WINNER
ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ
WOMENS ASIA CUP FINAL INDW VS SLW

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.