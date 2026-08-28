ETV Bharat / sports

ଆଜିଠାରୁ ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬; ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ରହିଛି ଭାରତର ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ Live

ଶୁକ୍ରବାର ଅର୍ଥାତ୍ ୨୮ ଅଗଷ୍ଟରୁ ୟୁଏଇରେ ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ହଂକଂ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ।

Womens Asia Cup Schedule
ଆଜିଠାରୁ ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 28, 2026 at 12:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Women’s Asia Cup 2026: ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୨୮ ଅଗଷ୍ଟରୁ ୟୁଏଇରେ ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ୧୦ମ ସଂସ୍କରଣ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ୭ ଥର ଏହି ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିବାବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଦଳ ଥରେ ଲେଖାଏ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ୨୦୦୪ରେ ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୦୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ଖେଳାଯାଉଥିଲା। ୨୦୧୨ରୁ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ରହିଛି।

ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ରେ ୮ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ, ୟୁଏଇ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ହଂକଂ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରୁପ୍-ଏ ରେ ହଂକଂ, ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗ୍ରୁପ୍-ବି ରେ ବାଂଲାଦେଶ ସହ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ୟୁଏଇ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ହଂକଂ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଗଷ୍ଟ ୩୦ରେ ନିଜର ଏସିଆ କପ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩ରେ ଖେଳାଯିବ ଏସିଆ କପ୍‌ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍

ଗ୍ରୁପ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ଶୀର୍ଷ ୨ ରେ ରହୁଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ର ବିଜେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ର ଫାଇନାଲ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରେ ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ୧୭ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ମୋଟ ୧୫ଟି ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ।

ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ସେଡ୍ୟୁଲ୍

  • ୨୮ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬: ଥାଇଲାଣ୍ଡ ମହିଳା ବନାମ ହଂକଂ ମହିଳା, ରାତି ୮:୦୦ ଟା, ଦୁବାଇ
  • ୨୯ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମହିଳା ବନାମ ୟୁଏଇ ମହିଳା, ରାତି ୮:୦୦ ଟା, ଦୁବାଇ
  • ୩୦ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬: ଭାରତ ମହିଳା ବନାମ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ମହିଳା, ରାତି ୮:୦୦ ଟା, ଦୁବାଇ
  • ୩୧ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬: ବାଂଲାଦେଶ ମହିଳା ବନାମ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମହିଳା, ରାତି ୮:୦୦ ଟା, ଦୁବାଇ
  • ୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬: ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳା ବନାମ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ମହିଳା, ରାତି ୮:୦୦ ଟା, ଦୁବାଇ
  • ୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମହିଳା ବନାମ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମହିଳା, ରାତି ୮:୦୦ ଟା, ଦୁବାଇ
  • ୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬: ଭାରତ ମହିଳା ବନାମ ହଂକଂ ମହିଳା, ରାତି ୮:୦୦ ଟା, ଦୁବାଇ
  • ୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬: ୟୁଏଇ ମହିଳା ବନାମ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମହିଳା, ରାତି ୮:୦୦ ଟା, ଦୁବାଇ
  • ୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬: ଭାରତ ମହିଳା ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳା, ରାତି ୮:୦୦ ଟା, ଦୁବାଇ
  • ୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମହିଳା ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ ମହିଳା, ରାତି ୮:୦୦ ଟା, ଦୁବାଇ
  • ୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬: ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳା ବନାମ ହଂକଂ ମହିଳା, ରାତି ୮:୦୦ ଟା, ଦୁବାଇ
  • ୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬: ବାଂଲାଦେଶ ମହିଳା ବନାମ ୟୁଏଇ ମହିଳା, ରାତି ୮:୦୦ ଟା, ଦୁବାଇ
  • ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬: ସେମିଫାଇନାଲ୍-୧ ମ୍ୟାଚ୍, ରାତି ୮:୦୦ ଟା, ଦୁବାଇ
  • ୧୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬: ସେମିଫାଇନାଲ୍-୨ ମ୍ୟାଚ୍, ରାତି ୮:୦୦ ଟା, ଦୁବାଇ
  • ୧୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬: ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ରାତି ୮:୦୦ ଟା, ଦୁବାଇ

କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍‌ର ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍?

ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ର ମୁକାବିଲାଗୁଡ଼ିକ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ ନେଟୱର୍କରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ସେହିପରି ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସୋନି ଲିଭ୍ ଆପ୍ କିମ୍ୱା ଏହାର ୱେବସାଇଟ୍‌କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଲର୍ଡସ ଟେଷ୍ଟରେ ହାଇଡ୍ରାମା: ମ୍ୟାଚ୍ ବୟକଟ୍ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ମାମଲା

AIFF କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ବ୍ରାଜିଲ୍ ପରେ କୋଲକାତାରେ ଉରୁଗୁଏ ଦଳ ସହ ଲଢ଼ିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬: ଜର୍ମାନୀକୁ ୩-୧ ଗୋଲରେ ହରାଇ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଭାଙ୍ଗିଲେ ୫୨ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ

TAGGED:

WOMENS ASIA CUP SCHEDULE
WOMENS ASIA CUP LIVE STREAMING
WOMENS ASIA CUP INDIA SCHEDULE
ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬
WOMENS ASIA CUP 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.