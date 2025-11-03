INDIA W WIN WORLD CUP: ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ବକପ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଓମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 52 ରନ୍ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ବିଶ୍ବ ଚାମ୍ପିଅନ୍।
Published : November 3, 2025 at 12:04 AM IST
ନଭି ମୁମ୍ବାଇ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 52 ରନ୍ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତାୟ ମହିଳା ହୋଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ବ ଚାମ୍ପିଅନ୍।
ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 50 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ ହରାଇ 298 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ 299 ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଭାରତ ପାଇଁ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା (58) ଏବଂ ଶଫାଲି ବର୍ମା (87) ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଗୋଟିଏ ସମୟରେ, ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ 350 ରନରେ ପହଞ୍ଚିବ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ୱିକେଟ ପତନ ଏବଂ ଧୀର ବ୍ୟାଟିଂ ତାହା ଘଟିବାରୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳ କେବଳ 300 ରନ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଲା। ଏହା ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ଏବଂ ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର। ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କୋର ପିଛା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହୋଇନଥିଲା। ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସର୍ବାଧିକ ପିଛା କରିବା ହେଉଛି 275 ରନ୍, ଯାହା ସେମାନେ 2022ରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା 58 ରନ୍ ଏବଂ ଶେଫାଲି 87 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା 45 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ରିଚା ଘୋଷ 24 ବଲ୍ ରେ 34 ରନ୍ ର ଏକ ଝଡ଼ମୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଜେମିମା ରଡ୍ରିଗ୍ସ 24 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର 20 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ, ଅମନଜୋତ କୌର 12 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପକ୍ଷରୁ, ଆୟାବୋଙ୍ଗା ଖାକା ତିନିଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ମାଲାବା, ଡି କ୍ଲାର୍କ ଏବଂ କ୍ଲୋଏ ଟ୍ରିଅନ୍ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।
ଆଜି ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ଡିୱାଇ ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୨୦୨୫ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପର ଫାଇନାଲ ଖେଳାଯାଉଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପରସ୍ପର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଟସ୍ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା।
ଫାଇନାଲକୁ ଭାରତର ଯାତ୍ରା
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆୟୋଜକ ଭାରତ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ବିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଏହାପରେ ଭାରତ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଘରୋଇ ଦଳ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ସହ ଚତୁର୍ଥ ଦଳ ଭାବେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିଲା। ଆଉ ସେମି ଫାଇନାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁକାବିଲା ଥିଲା ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ। ଏକ ହାଇସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗ୍ସଙ୍କ ଦମଦାର୍ ଅପରାଜିତ ଶତକ ବଳରେ 339 ରନ୍ ର ଟାର୍ଗେଟକୁ ହାସଲ କରିବା ସହ ଫାଇନାଲକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିଲା, ଆୟୋଜକ ଭାରତ।
