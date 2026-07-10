Wimbledon: କୋକୋ ଗଫ୍ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କାରୋଲିନା ମୁଚୋଭା
Wimbledon: ବିଜୟ ସହିତ ନବମ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କାରୋଲିନା ମୁଚୋଭା ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
Published : July 10, 2026 at 12:19 PM IST
Wimbledon 2026: କାରୋଲିନା ମୁଚୋଭା ଗୁରୁବାର ସେମିଫାଇନାଲର ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଟାଇବ୍ରେକରରେ କୋକୋ ଗଫ୍ଙ୍କ ୱିମ୍ବଲଡନ୍ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରି ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ମୁଚୋଭା ୬-୨, ୧-୬, ୭-୬ ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାସକୋର୍ଟ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ର ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଚେକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ମହିଳା ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଚୋଭା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅନେକ ଉଥାନ-ପତନ ଭରା ଥିଲା।
ଗଫ୍ ଟାଇବ୍ରେକରରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ପଏଣ୍ଟ ହରାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଥମ ସର୍ଭିସ୍ ପରେ ଫୋରହ୍ୟାଣ୍ଡ ଶଟ୍କୁ ନେଟ୍ରେ ମାରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୁଚୋଭା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାକୁ ହରାଇ ବସିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଘାସ ଉପରେ ସ୍ଲିପ୍ କରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗଫ୍ଙ୍କ ଶଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଖ ଦେଇ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଚୋଭା ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ପଏଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ କୋର୍ଟର କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଅନେକ ଶଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଗଫ୍ ଅନେକ ଶଟ୍ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଫୋରହ୍ୟାଣ୍ଡ ଶଟ୍ ନେଟ୍ରେ ବାଜି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଚୋଭା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ହାତରେ ମୁହଁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ।
Muchova’s milestone victory ✨— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2026
The Czech reaches her first Wimbledon final after defeating Coco Gauff 6-2, 1-6, 7-6(10) 🇨🇿#Wimbledon pic.twitter.com/m52OlKjgb2
ମୁଚୋଭା କହିଛନ୍ତି, "୧୦ ସେକେଣ୍ଡରେ ହିଁ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ, ପୁଣି ଆପଣ ମ୍ୟାଚ୍ ପଏଣ୍ଟ ହରାଇ ବସନ୍ତି। ଭାବିବା ପାଇଁ ସମୟ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ (ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ୍) ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ସତରେ କମ୍ପୁଛି ଏବଂ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।"
ନବମ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ମୁଚୋଭାଙ୍କର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ୨୦୨୩ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଗା ସ୍ୱିଆତେକଙ୍କଠାରୁ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ଶନିବାର ହେବାକୁ ଥିବା ଫାଇନାଲରେ ମୁଚୋଭାଙ୍କ ସାମ୍ନା ଚେକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟର ହିଁ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ସେଣ୍ଟର କୋର୍ଟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଲିଣ୍ଡା ନୋସ୍କୋଭାଙ୍କ ମୁକାବିଲା ୟୁକ୍ରେନର ମାର୍ଟା କୋଷ୍ଟ୍ୟୁକଙ୍କ ସହ ହେବ।
Karolina Muchova's moment 💫#Wimbledon pic.twitter.com/8mKli710wj— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2026
ନିକଟ ଅତୀତରେ ମୁଚୋଭାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଚେକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟର ମହିଳା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାରୋଲିନା ପ୍ଲିସ୍କୋଭା (୨୦୨୧ ରେ ରନର୍ସଅପ୍), ମାର୍କେଟା ଭୋନ୍ଦ୍ରୋସୋଭା (୨୦୨୩ ରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍) ଏବଂ ବାରବୋରା କ୍ରେଜିକୋଭା (୨୦୨୪ ରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍) ୱିମ୍ବଲଡନ୍ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି।
ପୁରୁଷ ସେମିଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ସିନର-ଜୋକୋଭିକ୍
ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୪୦ ରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସର ସେମିଫାଇନାଲରେ ଟାଇଟଲ ଫେଭରିଟ୍ ଜାନିସେକ୍ ସିନର (ଇଟାଲୀ) ଏବଂ ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିଚ୍ (ସର୍ବିଆ) ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଟେନିସ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଅଗର-ଆଲିଆସିମ୍ (କାନାଡା) ବିପକ୍ଷରେ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏକ କଠିନ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ୩୯ ବର୍ଷୀୟ ଜୋକୋଭିଚ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ସିନରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କିପରି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି।