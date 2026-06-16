Serena Williams: ୪୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ସେରେନା ୱିଲିୟମ୍ସ
Serena Williams: ଟେନିସ ଜଗତର ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି ସେରେନା ୱିଲିୟମ୍ସ ପ୍ରାୟ ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ କୌଣସି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
Published : June 16, 2026 at 5:13 PM IST
Wimbledon 2026: ଟେନିସ ଜଗତର ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି ସେରେନା ୱିଲିୟମ୍ସ ପ୍ରାୟ ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ କୌଣସି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ୪୪ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଆମେରିକୀୟ ତାରକା ୱିମ୍ବଲଡନ ୨୦୨୬ରେ ନିଜ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭିନସ ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ ସହ ମହିଳା ଯୁଗଳ ବର୍ଗରେ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜକମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ମହିଳା ଯୁଗଳ ପାଇଁ ୱାଇଲ୍ଡ କାର୍ଡ ପାଇଥିବା ଯୋଡ଼ିମାନଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ୱିଲିୟମ୍ସ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି।
ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମକୁ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ
ସେରେନା ୱିଲିୟମ୍ସ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୟୁଏସ୍ ଓପନ ୨୦୨୨ ସମୟରେ କୌଣସି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସେହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଜଲା ଟୋମ୍ଲଜାନୋଭିଚ୍ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ସେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ମୁକାବିଲାରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ସେ କୌଣସି ବି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଏବେ ୱିମ୍ବଲଡନ ୨୦୨୬ ମାଧ୍ୟମରେ ସେରେନା ଆଉ ଥରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମଞ୍ଚକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଟେନିସ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଇଛି।
Back together, at Wimbledon 💚💜— Wimbledon (@Wimbledon) June 16, 2026
Serena and Venus Williams will compete in the Ladies’ Doubles at The Championships 2026 pic.twitter.com/xrOV0yeBCJ
ଭିନସ-ସେରେନାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଉପରେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର
ଭିନସ ଏବଂ ସେରେନା ୱିଲିୟମ୍ସ ମହିଳା ଟେନିସ ଇତିହାସର ଅନ୍ୟତମ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଯୋଡ଼ି ଭାବେ ପରିଚିତ। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଏକାଠି ମିଶି ଅନେକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ ଯୁଗଳ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ୱିମ୍ବଲଡନ କୋର୍ଟରେ ଏକାଠି ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିବା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଖାସ୍ ସୁଯୋଗ ହେବ।
ନିକଟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଟେନିସକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ
ସେରେନା ନିକଟରେ କ୍ୱିନ୍ସ କ୍ଲବ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ୍ ଜରିଆରେ କୋର୍ଟକୁ ଫେରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ କାନାଡାର ଯୁବ ଖେଳାଳି ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମ୍ବୋକୋଙ୍କ ସହ ଯୁଗଳ ମୁକାବିଲାରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲା, କାରଣ ମ୍ବୋକୋ ନିଜର ସିଙ୍ଗିଲ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେରେନାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଏହି ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲା ଯେ ସେ ପୁଣିଥରେ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ୱିମ୍ବଲଡନରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେବ।
The initial wild cards have been announced for The Championships 2026— Wimbledon (@Wimbledon) June 16, 2026
The remaining wild cards will be announced in due course ➡️ https://t.co/FQhp4UGi7P pic.twitter.com/rDqYYe9eUO
ୱିମ୍ବଲଡନରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ହେବେ ୱିଲିୟମ୍ସ ଭଉଣୀ
ୱିମ୍ବଲଡନ ୨୦୨୬ରେ ଅନେକ ଯୁବ ତାରକାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ସେରେନା ଏବଂ ଭିନସଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ନେଇ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଟେନିସ ଇତିହାସର ଦୁଇ ମହାନ ଖେଳାଳିଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ମହିଳା ଯୁଗଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର କରିଦେବ।