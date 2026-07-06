ଲଗାତାର ୫ମ ଥର ପାଇଁ ବିମ୍ବଲଡନ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଜାନିକ୍ ସିନର୍; ସବାଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେଲେ ଓସାକା
କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ସିନର୍ ଓପନ୍ ଏରାରେ ଗ୍ରାସ୍ କୋର୍ଟ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମର ପାଞ୍ଚଟି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିଥିବା ବିଶ୍ୱର ୧୧ତମ ଖେଳାଳି ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି।
Published : July 6, 2026 at 2:59 PM IST
Wimbledon 2026: ଦୁନିଆର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ଜାନିକ୍ ସିନର୍ ବିମ୍ବଲଡନ୍ ୨୦୨୬ରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ଫର୍ମ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସିନର୍ ରବିବାର ମ୍ୟାଚରେ ଜାପାନର କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ଶିଣ୍ଟାରୋ ମୋଚିଜୁକିଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେଟ୍ରେ ୬-୩, ୭-୬(୦), ୬-୩ ରେ ହରାଇ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସିନର୍ କ୍ରମାଗତ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ବିମ୍ବଲଡନ୍ର ଶେଷ-୮ (କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ) ରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜାପାନର ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ନାଓମି ଓସାକା ସେଣ୍ଟର୍ କୋର୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦୁନିଆର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଖେଳାଳି ଆର୍ଯ୍ୟନା ସବାଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେଟ୍ରେ ୬-୨, ୭-୬(୨) ରେ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି।
କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ସିନର୍ ଓପନ୍ ଏରାରେ ଗ୍ରାସ୍ କୋର୍ଟ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମର ପାଞ୍ଚଟି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିଥିବା ବିଶ୍ୱର ୧୧ତମ ଖେଳାଳି ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସକ୍ରିୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସଫଳତା କେବଳ ସାତ ଥରର ବିମ୍ବଲଡନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିଚ୍ଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି।
Day 7 Fly Better Moments brought to you by @emirates. pic.twitter.com/diqLailsEw— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2026
ଯଦିଓ ସ୍କୋରଲାଇନ୍ ଏକତରଫା ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ମୋଚିଜୁକି ଅନେକ ସୁଯୋଗରେ ସିନର୍ଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ରେ ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ବ୍ରେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିନର୍ ତାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ୬-୩ ରେ ସେଟ୍କୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା। ମୋଚିଜୁକି ନିଜର ଚମତ୍କାର ସର୍ଭିସ୍ ଏବଂ ଦମଦାର ଡିଫେନ୍ସ ବଳରେ ମୁକାବିଲାକୁ ୪-୪ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିଥିଲେ। ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ର୍ୟାଲିରେ ସେ ସିନର୍ଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଥର ଏହି ଇଟାଲୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନିରାଶ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଟାଇ-ବ୍ରେକ୍ରେ ସିନର୍ଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା କାମରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେ କୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ନ ହରାଇ ୭-୦ ରେ ଟାଇ-ବ୍ରେକ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ସେଟ୍ରେ ସିନର୍ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ୬-୩ ରେ ସେଟ୍ ଜିତି ମ୍ୟାଚ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ।
Enjoy all 4️⃣8️⃣ aces from Alexander Bublik’s third round win. pic.twitter.com/VTs0OJCXB1— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2026
ଓସାକା କଲେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓଲଟଫେର
ଅନ୍ୟପଟେ ମାତ୍ର ଏକ ଘଣ୍ଟା ୨୮ ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଓସାକା ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହାବି ଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଦମଦାର ସର୍ଭିସ୍ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ସ ଜରିଆରେ ସବାଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ଲୟ ଫେରିପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ। ଓସାକା ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ରେ କ୍ରମାଗତ ଚାପ ବଜାୟ ରଖି ୬-୨ ରେ ସହଜରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍ରେ ସବାଲେଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମୁକାବିଲାକୁ ଟାଇ-ବ୍ରେକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଓସାକା ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୭-୨ ରେ ଟାଇ-ବ୍ରେକ୍ ଜିତି ମ୍ୟାଚ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲେ।
ଏହି ବିଜୟ ଓସାକାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଥିଲା, କାରଣ ୨୦୨୬ରେ ସବାଲେଙ୍କାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିବା ତିନୋଟି ଯାକ ମୁକାବିଲାରେ ତାଙ୍କୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ୨୦୧୮ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସବାଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ମା' ହେବା ପରେ କୋର୍ଟକୁ ଫେରିଥିବା ଓସାକାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସଫଳତା ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର କମ୍ବ୍ୟାକ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
24 shots later…— Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2026
What a rally between Coco Gauff and Belinda Bencic 👏 pic.twitter.com/FOvjkBJVwS
ଭାଙ୍ଗିଲା ସବାଲେଙ୍କାଙ୍କ ରେକର୍ଡ
ଏହି ପରାଜୟ ସହିତ ଆର୍ଯ୍ୟନା ସବାଲେଙ୍କାଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ୧୪ଟି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଧାରା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ ୨୦୨୨ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୨୦୨୦ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସବାଲେଙ୍କା କୌଣସି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ ମୁକାବିଲାରେ ସିଧାସଳଖ ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓସାକାଙ୍କ ଏହି ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ବିମ୍ବଲଡନ୍ ୨୦୨୬ ଟାଇଟଲ୍ର ପ୍ରବଳ ଦାବିଦାର ଭାବେ ଗଣନା କରାଯାଉଛି।