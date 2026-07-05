Wimbledon: ଇଗା ସ୍ୱିଆତେକଙ୍କୁ ହରାଇ ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡ୍ରା ଏଲା ଲେଖିଲେ ନୂଆ ଇତିହାସ
୨୧ ବର୍ଷୀୟା ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡ୍ରା ଏଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ପ୍ରଥମ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି।
Published : July 5, 2026 at 8:12 PM IST
Wimbledon 2026: ଇଗା ସ୍ୱିଆତେକଙ୍କ ୱିମ୍ବଲଡନ ଟାଇଟଲ୍ ରକ୍ଷା କରିବା ଅଭିଯାନ ଶନିବାର ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ୨୧ ବର୍ଷୀୟା ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡ୍ରା ଏଲା ତାଙ୍କୁ ୭-୬ (୯), ୬-୨ ସେଟ୍ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଏଲା ଫିଲିପାଇନ୍ସର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଫିଲିପାଇନ୍ସର କୌଣସି ବି ଖେଳାଳି (ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ମହିଳା) କୌଣସି ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଏକକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଫୋରହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱିନର୍ ମାରିବା ପରେ ବାମହାତୀ ଏଲା ଭାବୁକ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ସେଣ୍ଟର କୋର୍ଟରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସିପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଖୁସିରେ ପିଠି ମାଡ଼ି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ।
କୋର୍ଟରେ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଉଡୁଥିବା ଫିଲିପାଇନ୍ସର ପତାକାଗୁଡ଼ିକୁ ଚାହିଁ ଏହି ୨୧ ବର୍ଷୀୟା ଖେଳାଳି କହିଛନ୍ତି, "ନିଜ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଉଥିବାର ଦେଖିବା ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଏକାଠି ଅଛୁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏହି ବିଜୟ ମୋ ଦେଶବାସୀ, ମୋ ପରିବାର ଏବଂ ସେହି ସମସ୍ତ ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସମକକ୍ଷ।"
Enjoy every second, Alex Eala.#Wimbledon pic.twitter.com/ZBEcnJLm88— Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2026
ଏଲା ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ ରେ ଟାଇବ୍ରେକର୍ରେ ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ବଞ୍ଚାଇ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ମ୍ୟାଚଟିକୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱିଆତେକ ଗତ ବର୍ଷ ୱିମ୍ବଲଡନ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଫାଇନାଲରେ ସେ ଅମାଣ୍ଡା ଅନିସିମୋଭାଙ୍କୁ ୬-୦, ୬-୦ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୱିମ୍ବଲଡନ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
" with my ruffled socks, light-up trainers and chubby cheeks!"— Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2026
alexandra eala’s post-match interview is everything 🫶 🇵🇭 pic.twitter.com/pEOTRfmOPB
ଏଲିନା ରାଇବାକିନାଙ୍କ ୱିମ୍ବଲଡନ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ୨୦୨୨ ମସିହାର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ରାଇବାକିନାଙ୍କୁ ଏଲିସ୍ ମର୍ଟେନ୍ସ ୭-୬, ୬-୧ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଓଲଟଫେର କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ (ସିଡ୍) ରାଇବାକିନା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ଶୀର୍ଷ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରାଜୟ ସହିତ ଆର୍ଯ୍ୟନା ସବାଲେଙ୍କାଙ୍କର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-୧ ଖେଳାଳି ଭାବେ ରହିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି।
It was a pleasure welcoming you back, Serena 💜💚— Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2026
Wishing you all the best for your recovery.#Wimbledon pic.twitter.com/V5pyTaRc6z
ବେଲଜିୟମର ୨୫ତମ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ମର୍ଟେନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡରେ ନାଓମି ଓସାକାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର ଖେଳାଯିବ। ମର୍ଟେନ୍ସ ୱିମ୍ବଲଡନରେ ଦୁଇ ଥର ମହିଳା ଡବଲ୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବିଜୟ ସହ ସେ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦାବିଦାରୀ ମଜଭୁତ କରିଛନ୍ତି।
Looking to book a spot in the quarter-finals 🌱🎟️ pic.twitter.com/5ics0szHlA— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2026
ଦିଗ୍ଗଜ ଆମେରିକୀୟ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ସେରେନା ୱିଲିୟମ୍ସ ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଭଉଣୀ ଭିନସ ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ ସହ ହେବାକୁ ଥିବା ଡବଲ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। ୪୪ ବର୍ଷୀୟା ସେରେନା ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ। ୨୩ ଥରର ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ସେରେନା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଡବଲ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଓହରିଯିବା ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ।"