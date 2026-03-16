ବାଂଲାଦେଶଠାରୁ ହାରିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ବବାଲ, ପୂର୍ବ କ୍ରିକେଟର୍ ନକଭିଙ୍କୁ କହିଲେ-'ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି ଚୋରି...'
ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ପରାଜୟ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
Published : March 16, 2026 at 3:39 PM IST
Kamran Slams Mohsin Naqvi, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ପରାଜୟ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଏଭଳି ଦେଖି ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ବତନ ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ କାମରାନ ଅକମଲ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (PCB) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
"ପଡ଼ିଆରେ ଜିତିପାରୁନ, ଏବେ କ’ଣ ଟ୍ରଫି ଚୋରି କରିବ?"
ସିରିଜ ହାରିବା ପରେ କାମରାନ ଅକମଲ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଭଳି ଦଳ ବି ଆମକୁ ସହଜରେ ହରାଇଦେବେ। ସେ ସିଧାସଳଖ ପିସିବି ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ପଡ଼ିଆରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିପାରୁ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ କ’ଣ ଏବେ ଆଇସିସି (ICC) ଟ୍ରଫି ଚୋରି କରି ଘରକୁ ଆଣିବେ କି?" ଅକମଲଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଆଁ ଭଳି ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି।
🚨 " icc trophies kya chor ke laani hai?"— Brutal Truth (@sarkarstix) March 15, 2026
kamran akmal takes a swipe at pcb chief mohsin naqvi, notorious for stealing india's asia cup trophy.
"even netherlands might be thinking let's have a 3 match series with pakistan and defeat them. we will become a test playing nation." pic.twitter.com/MjCH4ULQmu
ବେକାର ଗଲା ସଲମାନ ଆଘାଙ୍କ ଶତକ
ମିରପୁରଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ତଥା ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ବାଂଲାଦେଶ ୧୧ ରନରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସିରିଜକୁ ୨-୧ରେ ପୋଛି ନେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସଲମାନ ଅଲି ଆଘା ୯୮ ବଲରୁ ୧୦୬ ରନର ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ଜିତାଇ ପାରିନଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ମ୍ୟାଚର ଶେଷ ବଲରେ ୨୭୯ ରନ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ବାଂଲାଦେଶର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୫୦ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୯୦ ରନର ଏକ ଚେଲେଞ୍ଜିଂସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଯୁବ ଓପନର ତାଞ୍ଜିଦ ହାସନ ତାମିମ ନିଜର ଦମଦାର ଫର୍ମ ଜାରି ରଖି ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଶତକ (୧୦୭ ରନ୍) ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ସୈଫ ହାସନଙ୍କ ସହ ମିଶି ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୧୦୫ ରନର ଭାଗିଦାରୀ କରି ଦଳକୁ ଏକ ଦୃଢ ମୂଳଦୁଆ ଦେଇଥିଲେ। ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ଲିଟନ ଦାସ (୪୧) ଓ ତୌହିଦ ହୃଦୟ (୪୮) ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ।
ବୋଲିଂରେ ବାଂଲାଦେଶର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ତସ୍କିନ ଅହମ୍ମଦ ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ଚଟକାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନ ଓ ନାହିଦ ରାନା ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନଅପକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଥିଲେ।
ସଙ୍କଟରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍
ଏହି ସିରିଜରେ ଅନେକ ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲେ ବି ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ରହିଛି। ଆଗକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ଦଳର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି।