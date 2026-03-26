୧୬,୭୦୦ କୋଟିରେ ବିକ୍ରି ହେଲା ଆରସିବି; ବଦଳିବ କି ଦଳର ନାଁ? ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଅନନ୍ୟା ବିର୍ଲା

IPL 2026: ୬,୭୦୬ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ (୧.୭୮ ବିଲିୟନ ଡଲାର) RCB କୁ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ୍‌ (ABG) ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଏକ କନସୋର୍ଟିୟମ୍ କିଣିଛି।

Published : March 26, 2026 at 12:44 PM IST

Ananya Birla On RCB Name Change, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ଏହା ଯେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (RCB) ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂଆ ଗ୍ରୁପ୍ ହାତକୁ ଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ୧୬,୭୦୬ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ (୧.୭୮ ବିଲିୟନ ଡଲାର) ଏହି ଦଳକୁ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ୍‌ (ABG) ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଏକ କନସୋର୍ଟିୟମ୍ କିଣିଛି। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (USL) ଠାରୁ ଏହି ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ କିଣାଯାଇଛି। ଯାହା RCB କୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଦଳ ଭାବେ ଛିଡ଼ା କରିଛି।

ନାଁ ବଦଳିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା: କ’ଣ ରହିଛି ସତ୍ୟତା?

ଦଳ ବିକ୍ରି ହେବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା "ବର୍ତ୍ତମାନ RCB ର ନାଁ ବଦଳିଯିବ କି?" କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଶଙ୍କା ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଅନନ୍ୟା ବିର୍ଲା। ସେ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରିରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଶେୟାର କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଳର ନାଁରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଦଳ ପୂର୍ବପରି 'ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ' ନାମରେ ହିଁ ଖେଳିବ।

ଅନନ୍ୟା ବିର୍ଲାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ: ପରିଚୟ ସମାନ ରହିବ

ମାଲିକାନା ବଦଳିବା ପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ଦଳର ନାଁ ଏବଂ ଲୋଗୋକୁ ନେଇ। ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଅନନ୍ୟା ବିର୍ଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ, RCB କେବଳ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଏହା କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଆବେଗ। ତେଣୁ ଦଳର ନାମ 'ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ' ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି, କାରଣ "RCB" ନାମ ସହ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି।

RCB ନାଁ ବଦଳିବାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ (Ananya Birla Insta Snap)

ଏହି ନୂଆ ମାଲିକାନା ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି?

କେବଳ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ୍ ନୁହେଁ, ଏହି ବିଶାଳ ଡିଲ୍‌ରେ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି:

  • ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ୍ (ABG)
  • ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରୁପ୍
  • ବ୍ଲାକଷ୍ଟୋନ (Blackstone) - ଯାହାର ସିଇଓ ଅଛନ୍ତି ଭାଇରାଲ୍ ପଟେଲ।
  • ବୋଲ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର୍ସ (Bolt Ventures) - ଆମେରିକୀୟ ନିବେଶକ ଡେଭିଡ୍ ବ୍ଲିଜରଙ୍କ କମ୍ପାନୀ।

ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଦଳ ହେଲେ ସାମିଲ

ଏହି ଚୁକ୍ତି କେବଳ ପୁରୁଷ ଆଇପିଏଲ୍ ଦଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (WPL) ରେ ଖେଳୁଥିବା RCB ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନୂଆ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧୀନକୁ ଆସିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୨୦୦୮ରୁ ଆଇପିଏଲ୍‌ର ଅଂଶ ରହିଥିବା RCB ଗତ ୨୦୨୫ ସିଜିନରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା।

ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାରବାର ନଗଦ ଅର୍ଥ (All-cash transaction) ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଦଳର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ନୂଆ କନସୋର୍ଟିୟମ୍ ପାଖକୁ ଯିବ।

RCB ର ୧୬,୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଆଇପିଏଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲାଭଜନକ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍‌ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ନୂଆ ମାଲିକଙ୍କ ସହ 'ପ୍ଲେ ଅଫ୍' ରୁ 'ଟ୍ରଫି' ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ।

