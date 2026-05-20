ETV Bharat / sports

IPL ଖେଳିବେ ମହମ୍ମଦ ଆମିର? ପାକିସ୍ତାନି ବୋଲରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକତ୍ୱ

Mohammad Amir: ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଆମିରଙ୍କୁ ବ୍ରିଟେନର ନାଗରିକତ୍ୱ ମିଳିଛି।

Mohammad Amir
ମହମ୍ମଦ ଆମିର (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 20, 2026 at 6:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Mohammad Amir IPL, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନିଜର ଦ୍ରୁତ ଗତି ଏବଂ ସୁଇଙ୍ଗ୍ ବଳରେ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଥିବା ମହମ୍ମଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥର କାରଣ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ନୂତନ ନାଗରିକତ୍ୱ। ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଆମିରଙ୍କୁ ବ୍ରିଟେନର ନାଗରିକତ୍ୱ ମିଳିଛି ଏବଂ ଏବେ ସେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବ୍ରିଟିଶ ପାସପୋର୍ଟଧାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗରେ ଖେଳିବାର ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ସତ ହୋଇପାରେ।

ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଆମିରଙ୍କୁ ୟୁକେ ପାସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନରଗିସ୍ ଖାନ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକ ଅଟନ୍ତି। ଯାହା ଆମିରଙ୍କ ନାଗରିକତ୍ୱ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏବେ ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକ ହେବା ପରେ ଆମିର ଆଇପିଏଲ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଲିଗ୍‌ରେ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଆଇପିଏଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରିର ରାସ୍ତା ସଫା

ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ଆମିର ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକ ହେବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ରିଟେନ ପାସପୋର୍ଟ ସହିତ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆସିବେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରନ୍ତି।

ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆମିରଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍‌ରୁ ଅଫର୍ ମିଳେ, ତେବେ ସେ ଆସନ୍ତା ସିଜିନ୍‌ରେ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିପାରନ୍ତି। ୩୬ ବର୍ଷୀୟ ଆମିର ଗତ ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜାତୀୟ ଦଳଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ଘାତକ ବୋଲିଂ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି।

ଆମିର ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ୩୬ଟି ଟେଷ୍ଟ, ୬୧ଟି ଦିନିକିଆ ଓ ୬୨ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଯୁବ ବୋଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସୁଇଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ନୂଆ ବଲ୍‌ରେ ୱିକେଟ୍ ନେବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା।

ଆମିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ପାସପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପରେ ଆଗାମୀ କାଉଣ୍ଟି ସିଜିନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଖେଳିବେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଏସଏଲରେ ସେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଅଭିଜ୍ଞ ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମହମ୍ମଦ ଆମିରଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଡେଥ୍ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର ବୋଲିଂ ତାଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିକଳ୍ପ କରିପାରେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

IPL 2026: ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏହି ବୋଲର ଆଗରେ ଫେଲ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ; ୧୨ ବଲରେ ୨ ରନ୍‌, ୨ ଥର ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉଟ୍

IND vs AFG: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍‌ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା କିଏ ଏହି ୪ ନୂଆ ଚେହେରା?

TAGGED:

MOHAMMAD AMIR BRITISH CITIZENSHIP
IPL 2026
CRICKET
ମହମ୍ମଦ ଆମିର
MOHAMMAD AMIR IPL ELIGIBILITY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.