ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ବିଦଳିବ ଅଧିନାୟକ? ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଲା ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ
Ben Stokes: ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ପୁଣି ଥରେ ନାଇଟ୍କ୍ଲବ୍ ବିବାଦରେ ଫସିଯାଇଛନ୍ତି।
Published : June 9, 2026 at 11:02 AM IST
England cricket controversy: ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ପୁଣି ଥରେ ନାଇଟ୍କ୍ଲବ୍ ବିବାଦରେ ଫସିଯାଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ବିଜୟ ପରେ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଏବଂ ଗସ୍ ଆଟକିନ୍ସନ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାଇଟ୍କ୍ଲବ୍ରେ ଝଗଡ଼ା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲା ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ଯେ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଯାଇପାରେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ୱେଲ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ECB) ଏହି ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣାରେ ସାରାସେନ୍ସ ରଗ୍ବୀ କ୍ଲବ୍ର ଜଣେ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ଲର୍ଡସରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବିଜୟ ପରେ, ସୋମବାର (୮ ମଇ) ସକାଳେ ଦଳର ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଏବଂ ଆଟକିନ୍ସନ୍ ଉଭୟ ବୋର୍ଡର ଯାଞ୍ଚର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହା ଏକ ନୂଆ ବିବାଦ। ଆଶେସ୍ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡର ଖେଳାଳିମାନେ ନାଇଟ୍କ୍ଲବ୍ରେ ରାତିସାରା ପ୍ରଚୁର ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।
NEW: Ben Stokes' future as England Test captain is in doubt after it was announced that he and Gus Atkinson are being investigated by the ECB for an undisclosed " incident" at a nightclub in the early hours of monday morning.— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) June 8, 2026
it is understood neither stokes nor atkinson were hurt… pic.twitter.com/im6wwApqL3
ଲଣ୍ଡନର ଏହି ନୂଆ ନାଇଟ୍କ୍ଲବ୍ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଏବଂ ଗସ୍ ଆଟକିନ୍ସନ୍ଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଘାତ ଲାଗିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସାରାସେନ୍ସ ରଗ୍ବୀ କ୍ଲବ୍ର ଯେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ଏହି ମାମଲାରେ ଆସିଛି, ସେ ନିଜ ସିଜିନ୍ର ଶେଷ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ଷ୍ଟୋକ୍ସ ବିଜୟ ସହିତ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନର ପାର୍ଟି କରିବାକୁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମାମଲା ହାତାହାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏହି ଘଟଣାର କିଛି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଏବଂ ଆଟକିନ୍ସନ୍ଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇପାରୁଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଆଶେସ୍ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରେ ଇସିବି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିୟମାବଳୀ (ପ୍ରୋଟୋକଲ୍) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରେ ନାଇଟ୍କ୍ଲବ୍କୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ବୋର୍ଡ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛି।
Ben Stokes vs ENG cricket saga 🚨— ` (@worshipVK) June 9, 2026
2018
- Ben Stokes got involved in a street fight outside a club
- Two other men were involved in the fight
- Stokes said he was trying to protect a gay couple from abuse
- A man got injured during the fight (facial injuries)
- He missed the… pic.twitter.com/LzjNMrewh1
ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯଦି ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କଠାରୁ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଏ, ତେବେ ନୂଆ ଅଧିନାୟକ କିଏ ହେବେ? ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ସୀମିତ ଓଭର ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ଏକ ବିବାଦରେ ଫସିସାରିଛନ୍ତି।
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୋର୍ଡକୁ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ପାଇଁ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ଙ୍କୁ ଏକ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଏବଂ ଏକ ନାଇଟ୍କ୍ଲବ୍ର ବାଉନ୍ସରଙ୍କ ସହ କଳି କରିବା ଯୋଗୁଁ ଜରିମାନା ଓ ନିନ୍ଦାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।