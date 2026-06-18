ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ଦଣ୍ଡ? ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା BCCI
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସ୍ପିନର ବିଶନ ହଲାମବଗେଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବିବାଦକୁ ନେଇ ବିସିସିଆଇ ନିଜର ମତ ରଖିଛି।
Published : June 18, 2026 at 5:18 PM IST
BCCI on Vaibhav Sooryavanshi: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସ୍ପିନର ବିଶନ ହଲାମବଗେଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବିବାଦକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ କଳ୍ପନା-ଜଳ୍ପନା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇ ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ଏହା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି। ବିସିସିଆଇ ସଚିବଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଘଟଣାରେ ବୋର୍ଡ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ମଇଦାନ ଭିତରର ଘଟଣା ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା କ୍ଷମତା କେବଳ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫ୍ରିଙ୍କର ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି।
ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫ୍ରିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଅନ୍ୟପଟେ ମଇଦାନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ କରିଥିବାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫ୍ରି ପ୍ରଦୀପ ଜୟପ୍ରକାଶ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସ୍ପିନର ବିଶନ ହଲାମବଗେଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଝଗଡ଼ାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ମଝିରେ ପଶିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳି ନିରୋଶନ ଡିକୱେଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୁନ୍ ୯ରେ ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବିଶନ ହଲାମବଗେ ବୈଭବଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଲେଜିଂ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଜରିମାନା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଅସିଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ।
VIDEO | BCCI secretary Devajit Saikia says the board will not interfere in matters concerning Vaibhav Sooryavanshi's on-field altercation with a Sri Lankan A player, insisting that any action falls within the jurisdiction of the match referee and umpires under ICC regulations.… pic.twitter.com/GVMkJyGbze— Press Trust of India (@PTI_News) June 18, 2026
କଣ କହିଛନ୍ତି ବିସିସିଆଇ ସଚିବ?
ସମ୍ୱାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ପିଟିଆଇ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି, "ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ବିସିସିଆଇ ବୈଭବଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି କି ବିସିସିଆଇ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫ୍ରିଙ୍କ କ୍ଷମତା ଭିତରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁ? ଏଭଳି ମାମଲା ବିସିସିଆଇର ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସେ ନାହିଁ। ମଇଦାନ ଭିତରର ଘଟଣାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫ୍ରି ଏବଂ ଅମ୍ପାୟାରମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ, ଆମେ ସେଥିରେ ପଶିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, "ଯାହା କିଛି ଘଟିଛି ତାହା ଖେଳର ଏକ ଅଂଶ। ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ଆଇସିସି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଥିରେ ବୋର୍ଡର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ମଇଦାନରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫ୍ରି ଏବଂ ଅମ୍ପାୟାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବା, ତେବେ ଏହା ଏକ ଭୁଲ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିବ।"
Vaibhav got into a heated argument with Sri Lankan players after the super over pic.twitter.com/wnGyEF6Nvw— Abhi (@AbhiMSD_07) June 15, 2026
ଦାମ୍ବୁଲାରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା?
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଦାମ୍ବୁଲାରେ ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା-ଏ ଓ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସୁପର ଓଭରରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ୧୭ ରନ୍ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଶ୍ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିମାନେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବୈଭବ ଏବଂ କିଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି।
ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ, ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଭାରତୀୟ ଓପନର୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବିଶନ ହଲାମବଗେଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାର ଜବାବରେ ବିଶନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଏତିକିରେ ବିବାଦ ସରି ନଥିଲା ବରଂ ବୈଭବ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍ ଫେରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।