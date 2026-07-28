ETV Bharat / sports

ଟେଷ୍ଟ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର! ୫ ଓଭରରେ ୦ ରନ୍ ଦେଇ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଲେ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଗ୍ରୀଭ୍ସ

Justin Greaves: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବୋଲର ଜଷ୍ଟିନ୍ ଗ୍ରୀଭ୍ସ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଏପରି ଏକ ଅନନ୍ୟ କାରନାମା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଶୁଣାଯାଇ ନଥିଲା କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ନଥିଲା।

Justin Greaves Record
ଜଷ୍ଟିନ୍ ଗ୍ରୀଭ୍ସ କଲେ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 28, 2026 at 12:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Justin Greaves Record: ପାଞ୍ଚ ଓଭର ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ୍‌। ପ୍ରତି ଓଭରରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ତାହା ପୁଣି ବିନା କୌଣସି ରନ୍ ଦେଇ। ଏଭଳି ଅନନ୍ୟ କାରନାମା ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଶୁଣାଯାଇ ନଥିଲା କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌ର ବୋଲର ଜଷ୍ଟିନ୍ ଗ୍ରୀଭ୍ସ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଚମତ୍କାର କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଗ୍ରୀଭ୍ସଙ୍କ ବୋଲିଂ ପାକିସ୍ତାନର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଗ୍ରୀଭ୍ସଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ୫ ୱିକେଟ୍ ହଲ୍। ଏହି ମୁକାବିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ତୃତୀୟ ଦିନ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌ର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜଷ୍ଟିନ୍ ଗ୍ରୀଭ୍ସ ଲଗାତାର ପାଞ୍ଚ ଓଭରରେ ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ୍ ଅଖତିଆର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରୀଭ୍ସ ଯେତେବେଳେ ପାରିର ୬୪ତମ ଓଭର ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏହି ଓଭରର ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚଟି ବଲ୍‌ରେ କୌଣସି ରନ୍ ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷ ବଲ୍‌ରେ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ୬୬ତମ ଓଭର ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍‌ରେ ହିଁ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାକି ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ରନ୍ ଦେଇନଥିଲେ।

ଏହାପରେ ସେ ୬୮ତମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ଏହି ଓଭରର ତୃତୀୟ ବଲ୍‌ରେ ସେ ୱିକେଟ୍ ଚଟକାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନଥିଲେ। ୭୦ତମ ଓଭରର ଚତୁର୍ଥ ବଲ୍‌ରେ ସେ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ପୁଣି ୭୨ତମ ଓଭରର ଶେଷ ବଲ୍‌ରେ ସେ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଓଭରରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରନ୍ ଦେଇନଥିଲେ। ଏହା ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ତଥା ବିରଳ ରେକର୍ଡ।

ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏପରି ହୋଇନଥିଲା, ଯେଉଁ କାରନାମା ଜଷ୍ଟିନ୍ ଗ୍ରୀଭ୍ସ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଗ୍ରୀଭ୍ସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଛାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀଭ୍ସ ଏହି ଇନିଂସରେ ମୋଟ ୧୧ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୬ଟି ଓଭର ମେଡେନ୍ ରହିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେ ମାତ୍ର ୨୭ ରନ୍ ଦେଇ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନର ଶାନ୍ ମସୁଦ, ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ୍, ଆମିର ଜମାଲ, ଅଲି ଉସମାନ ଏବଂ ଅବଦୁଲ ଅବ୍ବାସ ତାଙ୍କର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ।

ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ୩୧୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ମିଶି ମାତ୍ର ୨୮୨ ରନ୍‌ରେ ସୀମିତ ରହିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌କୁ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଆଧାରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଲା, ତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ରହିନଥିଲା। ତୃତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ୧୨୬ ରନ୍‌ରେ ୭ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପାଖରେ ୧୫୫ ରନ୍‌ର ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି ଏବଂ ଦଳର ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ବାକି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ଆଉ କେତେ ରନ୍ ଯୋଡ଼ି ପାରୁଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

କିଏ ଏହି ୩୩ ବର୍ଷୀୟ ସାରାଂଶ ଜୈନ? ୩୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ସାମିଲ

India Squad: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା; ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌

TAGGED:

JUSTIN GREAVES RECORD
WI VS PAK 1ST TEST
JUSTIN GREAVES
ଜଷ୍ଟିନ୍ ଗ୍ରୀଭ୍ସ
JUSTIN GREAVES RECORD SPELL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.