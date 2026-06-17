IND vs AFG: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା: ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀ
Nitish Kumar: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଆଘାତ ଉପରେ ଏକ ଆଧିକାରିକ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
Published : June 17, 2026 at 2:38 PM IST
Nitish Kumar Reddy Injury: ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଏକାନା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଅଲ୍ରାଉଣ୍ଡର ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ଆହତ ହେବା କାରଣରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ଖେଳୁ ନାହାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଆଘାତ ଉପରେ ଆଧିକାରିକ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାମ ଜଙ୍ଘରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଚୟନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲେ। ବିସିସିଆଇର ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ନୀତିଶଙ୍କୁ ନିଜ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରଖିଛି।
ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅପ୍ଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ ଜରିଆରେ ବୋର୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ବାମ ଜଙ୍ଘରେ ସମସ୍ୟା ଥିବା କାରଣରୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆର ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଘାତ କେତେ ଗମ୍ଭୀର ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ରେଡ୍ଡୀ ଆହତ ହେବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଯେହେତୁ ସେ ବୋଲିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ ଉଭୟରେ ଦଳକୁ ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୪ ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ସେ ୩୧ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ୨ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ନିଜର ଶିକାର ବନାଇଥିଲେ। ବ୍ୟାଟିଂରେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥିଲା।
🚨Update 🚨— BCCI (@BCCI) June 17, 2026
Mr Nitish Kumar Reddy was unavailable for selection for the second ODI due to a sore left thigh.
The BCCI Medical Team is monitoring his progress.
Match updates ▶️ https://t.co/JYJ5l44iJ6#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank
ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଫିଟ୍ନେସ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନୀତିଶଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଖେଳାଳି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ସେ ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୩୪୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ୮ଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିମାନେ ଲଗାତାର ଆହତ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିରାଟ କୋହଲି, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆହତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଜଣେ ଫର୍ମରେ ଥିବା ଖେଳାଳି ଆହତ ହେବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ମାନାଯାଉଛି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ହିଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ୩ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି।
BCCI has confirmed that Nitish Reddy wasn't picked for the second ODI against Afghanistan as a result of a sore left thigh. pic.twitter.com/SldGfsVvTW— Cricbuzz (@cricbuzz) June 17, 2026
ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ (Playing 11):
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ : ରହମାନୁଲ୍ଲା ଗୁରବାଜ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଇବ୍ରାହିମ ଜଦ୍ରାନ, ସେଦିକୁଲ୍ଲା ଅଟଲ, ରହମତ ଶାହ, ହଶମତୁଲ୍ଲା ଶାହିଦି (ଅଧିନାୟକ), ଦରବିଶ ରସୁଲି, ରଶିଦ ଖାନ, ନାଙ୍ଗେୟାଲିଆ ଖରୋଟି, ଏଏମ ଗଜନଫର, ମହମ୍ମଦ ସଲିମ ସଫି, ବିଲାଲ ସମି।
ଭାରତ: ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ।