ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହେଡ୍ କୋଚ୍ କାହିଁକି ହେଲେନି ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ନିଜେ କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା
ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିସିସିଆଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ସନ୍ଧାନ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା।
Published : August 10, 2026 at 10:22 AM IST
VVS Laxman: ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିସିସିଆଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ସନ୍ଧାନ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସହିତ କୋଚ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିଜେ ସେହି ପଦ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି।
ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିଜେ କହିଲେ କାହିଁକି ହେଲେନି ହେଡ୍ କୋଚ୍?
ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ବିସିସିଆଇ (BCCI) ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ବଦଳରେ ବିସିସିଆଇର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଓଇ (CoE) ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
🚨 VVS Laxman dropped a big statement:— Indian Cricket Ministry (@Tejashyyyyyy) August 9, 2026
VVS Laxman revealed that he was offered the role of head coach of the Indian team by Jay Shah after the 2023 World Cup, but he declined the offer due to personal reasons. Instead, he promised to work on establishing the BCCI CoE.
Rahul… pic.twitter.com/LwcJ9G5uOb
ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତନ ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଜୟ ଶାହା ଏବଂ ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜୀତ ସାଇକିଆ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିସିସିଆଇ ସହିତ ଆହୁରି ଦୁଇ ବର୍ଷ କାମ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ପଦ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିସିସିଆଇ ସହିତ ନିଜ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଥିଲେ। ସେ ସିଓଇ (CoE) ରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଏସଓପି (SOP) ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ନିୟମ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଗତ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସିଓଇରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏଥିପାଇଁ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସିଓଇରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
Why did VVS Laxman turn down India's head coach role? (VVS Laxman about declining the head coach position after Rahul Dravid's exit)— Cricket Hub (@Anurag9793) August 10, 2026
He said:
" because (former bcci secretary) jay (shah) and the bcci gave me the freedom to execute my vision, and devajit (saikia, current bcci… pic.twitter.com/s01Q4EjIpw
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ମଧ୍ୟ କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ
ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅନେକ ସୁଯୋଗରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅନ୍ତରୀଣ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିୟମିତ କୋଚ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବିସିସିଆଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥାଏ। ନିକଟରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସହିତ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
VIDEO | The BCCI Centre of Excellence chief VVS Laxman on Sunday said the hunt for a suitable candidate to fill the role of Head of Sports Science and Medicine at the facility is still on despite Nitin Patel quitting the post almost 18 months ago.— Press Trust of India (@PTI_News) August 9, 2026
In this interim, Dhananjay… pic.twitter.com/WhiFofyNbX
ଅନ୍ୟପଟେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖରୁ ଗଲ୍ଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିସି (WTC) ଫାଇନାଲ୍ ଦୌଡ଼ରେ ରହିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏହି ସିରିଜ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶୁବମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଖେଳୁଥିବା ଦଳ ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ।