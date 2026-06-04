ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି!
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି।
Published : June 4, 2026 at 11:00 AM IST
Virat Kohli Ruled Out, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ୧୩ ଜୁନ୍ରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି। ବିରାଟ କୋହଲି ଏହି ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପିଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ଅଂଶ ହେବେ ନାହିଁ। ବିରାଟ କୋହଲି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ଫାଇନାଲ୍ରେ ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଲା।
ବିସିସିଆଇ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ପିଟିଆଇ ଏହି ଦାବି କରିଛି ଯେ ବିରାଟ କୋହଲି ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଇଞ୍ଜୁରି (ମାଂସପେଶୀ ଜନିତ ଆଘାତ) ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ଅଂଶ ହେବେ ନାହିଁ। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଦଳରେ ଚୟନ କରାଯାଇ ସାରିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସିସିଆଇକୁ ତାଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ଖେଳାଳି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବିସିସିଆଇ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ। ବିରାଟ କୋହଲି ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ପରେ ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ।
News Alert ! Virat Kohli ruled out of ODI series against Afghanistan due to a hamstring injury: BCCI source. pic.twitter.com/Ouh91Xy08u— Press Trust of India (@PTI_News) June 4, 2026
ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ଫାଇନାଲ୍ ଦେଖିଥିବେ ତେବେ ବିରାଟ କୋହଲି ମ୍ୟାଚ୍ ମଝିରେ ବିରତି ନେଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିବାର ନଜର ଆସୁଥିଲେ। ସେ ପଡ଼ିଆରେ ଶୋଇ ଫିଜିଓଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। କ’ଣ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ହୋଇଥିଲା ନା ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଆଘାତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଫିଟ୍ନେସ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେ ଆଇପିଏଲ୍ର ଶେଷ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର୍ ଭାବରେ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ମଝିରେ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ମିସ୍ କରିଥିଲେ।
Day ✌️ of waking up as Back-2️⃣-Back #TATAIPL winners. 😁❤️#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2026 pic.twitter.com/XDmYICA4d4— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) June 2, 2026
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଆରସିବି ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଫାଇନାଲ୍ରେ 'ପ୍ଲେୟାର୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ହୋଇଥିଲେ। ଏପରିକି ୧୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ୬୭୫ ରନ୍ ବାହାରିଥିଲା। ଏହି ସିଜନ୍ରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଗୋଟିଏ ଶତକ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଅପରାଜିତ ୭୫ ରନ୍ର ଏକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିନିଶ୍ କରି ଦଳକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଜର୍ସିରେ ନଜର ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଖବର ଆସିଛି। ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେବଳ ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ହିଁ ଖେଳନ୍ତି।