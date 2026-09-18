ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିଲାନି ସୁଯୋଗ? କୋଚ୍ ଗମ୍ଭୀର କହିଲେ କାରଣ
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜର କୌଣସି ମ୍ୟାଚରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ-11 ରେ ସୁଯୋଗ ମିିଳି ନଥିଲା। ଏହା କାରଣ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
Published : September 18, 2026 at 5:19 PM IST
Gautam Gambhir On Vaibhav Suryavanshi : ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ୍ର ପ୍ଲେଇଂ-11 ରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏହାର ସିଧା ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି। ଗମ୍ଭୀର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ-11 ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମ ସହିତ ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଭାରତ ଖେଳିଥିବା ନିଜ ଶେଷ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ୍ରେ 15 ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍' ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ 151 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂର ମଧ୍ୟ ଯାଦୁ ଦେଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି।
ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଫ୍ଲପ୍ ହେବା ପରେ ସାମସନ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଲଗାତାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଗମ୍ଭୀର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ତାଙ୍କ କୋଚିଂ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା।
କୋଚିଂ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା: ଗମ୍ଭୀର
ଗମ୍ଭୀର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଟି20 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍କୁ ନଜରରେ ରଖି ଦଳର ସନ୍ତୁଳନ ଅନୁଯାୟୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କୋଚ୍ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ମତରେ ସଞ୍ଜୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁଭଳି ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। ବିନା ପ୍ରତିଭାରେ କେହି ହଠାତ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ "ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ" ବନିଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ମୁଁ ମୋ କୋଚିଂ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ରେ ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଥିଲି।"
Gautam Gambhir said that dropping Sanju Samson in England was the toughest decision of his coaching tenure!— Cricbuzz (@cricbuzz) September 18, 2026
He also opened up on the communication given to Vaibhav Sooryavanshi#AFGvsIND pic.twitter.com/jpt60TLyiF
ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଗମ୍ଭୀର ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, 'କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଆପଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫର୍ମକୁ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ନଜରରେ ରଖି ଦଳର ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉପରେ ରହିଛି। କୌଣସି ଖେଳାଳି ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଫ୍ଲପ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ କୌଣସି ଏକ ସିରିଜ୍ରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦଳ ଖରାପ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ।"
ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନେଇ କଣ କହିଛନ୍ତି କୋଚ୍?
ଗମ୍ଭୀର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାମସନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଗମ୍ଭୀର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବେ। ମାତ୍ର ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 15 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଗମ୍ଭୀର କହିଛନ୍ତି, "ବୈଭବଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ। ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ ଯେ ସେ କଣ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଯଦି କୌଣସି ଖେଳାଳି ପୂର୍ବରୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ଯେତେବେଳେ ବି ବୈଭବଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବେ।"
ଭାରତୀୟ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଏହି ବିଷୟରେ ହିଁ ଅଟେ। ଆମକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦରକାର। ଆମେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ରେ ଏଭଳି ପ୍ରତିଭା ଚାହୁଁ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ୍ ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିଥାଏ। ଖେଳାଳି ଜଣକ 15 ବର୍ଷର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା 30 ବର୍ଷର, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ।'