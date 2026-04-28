ETV Bharat / sports

ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ବିଜେତାଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି? ମନୁ ଭାକରଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଆଁ

ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ ସୁଟର୍ ତଥା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପଦକ ବିଜେତା ମନୁ ଭାକରଙ୍କୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

Manu Bhaker On Sooryavanshi
ମନୁ ଭାକର ଓ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 28, 2026 at 3:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Manu Bhaker On Sooryavanshi, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସୁଟର ଭାବେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପଦକ ଜିତି ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବା ମନୁ ଭାକରଙ୍କୁ ସୋମବାର ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟାଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତନାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ନ୍ୟାସନାଲ ରାଇଫଲ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ (NRAI)ର ୭୫ତମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ମନୁ ବୈଭବଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ନିଜର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଥିବା ଏହି ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।

ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନ ମନୁ ଭାକର କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କହିବି ଯଦି ମେଣ୍ଟରସିପ୍ (ମାର୍ଗଦର୍ଶନ) ଭଲ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଆଖପାଖର ପରିବେଶ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଭଲ, ତେବେ ବୟସ କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର। ପ୍ରତିଭାର କୌଣସି ବୟସ ନଥାଏ। ବଡ଼ ସଫଳତା ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଆଖପାଖର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଗାଇଡ୍ କରିବେ, ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେ ଆଗାମୀ ଦିନର ଜଣେ ବଡ଼ ତାରକା ପାଲଟିବେ।"

ମନୁ ଭାକର ୨୦୨୪ ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଦୁଇଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ୧୦ ମିଟର ପିସ୍ତଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ୧୦ ମିଟର ପିସ୍ତଲ ମିକ୍ସଡ୍ ଟିମ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଗୋଟିଏ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଦୁଇଟି ପଦକ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିଲେ।

ମନୁଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କେକେଆରର ପୂର୍ବତନ ଟିମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ 'ଏକ୍ସ' (X)ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ଜଣେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପଦକ ବିଜେତା। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କ’ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଖେଳ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଅଟେ। କ୍ରିକେଟ୍‌ କେବେଠାରୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଖେଳ ହୋଇ ରହିଛି, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ମନୁ ଭାକରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ’ଣ ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି।"

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ସର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସରେ ୧,୦୦୦ ଟି-୨୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ହେବା ସହ ଆଇପିଏଲରେ ଦୁଇଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଅନକ୍ୟାପ୍‌ଡ୍ ଖେଳାଳି ହେବାର ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାରନାମା ସେ ନିକଟରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ କରିଥିଲେ। ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ହେଉ ବା ଭାରତ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ଏବଂ ‘ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ’ ହେବା ହେଉ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍‌ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଜର ଛୋଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ହିଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି।

ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍‌ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଜର ଆଠଟି ପାଳିରେ ୪୪.୬୨ ହାର ଏବଂ ୨୩୪ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍‌ରେ ୩୫୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ଅଛି। ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ୍ ରେ ବୌଭବଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍କୋର ୧୦୩ ରନ୍ ରହିଛି।

TAGGED:

MANU BHAKER ON VAIBHAV SOORYAVANSHI
IPL 2026
MANU BHAKER CONTROVERSY
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ
VAIBHAV SOORYAVANSHI CONTEROVESY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.