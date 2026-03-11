ETV Bharat / sports

ବିଶ୍ୱବିଜୟୀଙ୍କ ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜ: ଟ୍ରେନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି

T20 World Cup 2026: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଚକିତ କଲା ଭଳି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

Shivam Dube's 3rd AC Train Journey
ଟ୍ରେନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 11, 2026 at 12:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

T20 World Cup 2026: ଭାରତୀୟ ଦଳର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ ବିଜୟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେସନର ମାହୋଲ। ଆଗକୁ ଆଇପିଏଲ୍ (IPL) ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ, ସବୁ ଖେଳାଳି କିଛି ଦିନ ନିଜ ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଚକିତ କଲା ଭଳି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଖେଳାଳି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଶିବମ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ମୁମ୍ବାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିମାନ ବଦଳରେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ଥାର୍ଡ ଏସି (3rd AC) କୋଚ୍‌ରେ।

କାହିଁକି ଟ୍ରେନକୁ ବାଛିଲେ ଶିବମ?

ନିକଟରେ 'ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ'କୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଶିବମ ଏହି ରୋଚକ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱକପ ଜିତିବା ପରେ ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଶିବମଙ୍କ ୪ ବର୍ଷର ପୁଅ ଅୟାନ ଏବଂ ୨ ବର୍ଷର ଝିଅ ମେହବିଶ୍ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ।

ଶିବମଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, "ସେହି ସମୟରେ ବିମାନର କୌଣସି ଟିକେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା। ରୋଡ୍‌ରେ ଯିବାକୁ ବି ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ମୁଁ ଓ ମୋ ପତ୍ନୀ ଟ୍ରେନରେ ଯିବାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲୁ। ସେତେବେଳେ କେବଳ ଥାର୍ଡ ଏସିରେ ହିଁ ଟିକେଟ୍ ମିଳୁଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ନଭାବି ତାହାକୁ ହିଁ ବୁକ୍ କରିଦେଲୁ।"

ପରିଚୟ ଲୁଚାଇ କରିଥିଲେ ଯାତ୍ରା

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ପୂରା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶିବମ ନିଜର ପରିଚୟ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

ବିଶ୍ୱକପରେ କିପରି ଥିଲା ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ

୨୦୨୬ ମସିହା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଦଶମ ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ଅଭିଯାନରେ ଶିବମ ଦୁବେ ଭାରତ ପାଇଁ ଜଣେ "ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫିନିସର" (silent finisher) ଭାବରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦୁବେ ୩୯.୧୭ ହାରରେ ଏବଂ ୧୬୯.୦୬ ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍‌ରେ ୨୩୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ମାତ୍ର ଚାରିଜଣ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଜଣେ ଥିଲେ।

ନେଦରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୩୧ ବଲ୍‌ରୁ ୬୬ ରନ୍‌ର ଏକ ଦମଦାର ପାଳି ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ସମ୍ମାନ ମିଳିଥିଲା। ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୪୨ ରନ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଫାଇନାଲରେ ୮ ବଲ୍‌ରୁ ୨୬ ରନ୍‌ର (ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୩୨୫) ଏକ ବିଜୁଳି ବେଗରେ ପାଳି ସାମିଲ ଥିଲା। ଏହା ଭାରତକୁ ଏକ ରେକର୍ଡ ସ୍କୋର କରିବାରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।

ଜଣେ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲପାଇବା ପାଇଁ ଶିବମଙ୍କ ଏହି ସାଧାରଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

IPL 2026: ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ହେବ ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଦଳ ସହ ଖେଳିବ RCB ? ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍

ସପ୍ତାହେ କାଳ କୋଲକାତାରେ ଫସିବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିବ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ; ICC ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଖେଳାଳି

NZ vs SA: ଗୋଟିଏ ସିରିଜ୍, ଦୁଇ ଅଧିନାୟକ! ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହାରିବା ପରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଉଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ

TAGGED:

WORLD CHAMPION IN 3RD AC
T20 WORLD CUP 2026
SHIVAM DUBE
ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶିବମ ଦୁବେ
SHIVAM DUBE 3RD AC TRAIN JOURNEY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.