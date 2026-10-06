ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟ୍କା, ମୁମ୍ବାଇ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ମୁମ୍ବାଇ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯିବା ପରେ ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଝଟ୍କା।
Published : October 6, 2026 at 10:47 AM IST
Suryakumar Yadav Dropped: ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ନିଜ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତକୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରାଇଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି। ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିନାୟକ ପଦ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ।
ଦଳ ଚୟନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ନିଜକୁ ଉପଲବ୍ଧ ବୋଲି ଜଣାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ରାଜେଶ ପାୱାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଛି ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ରେଡ୍ ବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଦଳରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜସୱାଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଜସୱାଲ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଭାରତ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭୂମିକା ନିଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଦଳ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁମ୍ବାଇ ଦଳରେ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ପଦ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆୟୁଷ ମୁମ୍ବାଇର ସେହି ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଯିଏ ଆଇପିଏଲ୍ ବ୍ୟତୀତ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ସିଦ୍ଧେଶ ଲାଡ୍ଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି।
Ayush Mhatre is Mumbai vice-captain for first match of the 2026-27 #RanjiTrophy against Chandigarh from October 11 at the Wankhede Stadium. Yashasvi Jaiswal will turn out for the match. #SuryakumarYadav doesn't find a place, even after making himself available for Ranji Trophy https://t.co/2PmjdDuYZu— Gaurav Gupta (@toi_gauravG) October 5, 2026
ସୂଚାନଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ଦଳ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଟାଇଟଲ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥର ଜିତିଛି। ଏହି ଦଳ ପାଖରେ ସମୁଦାୟ ୪୨ଟି ଟ୍ରଫି ରହିଛି। ଏହି ଦଳ ପାଇଁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ ଓ ଜାହିର ଖାନଙ୍କ ଭଳି ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳି ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ସିଜନ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଅକ୍ଟୋବର ୧୧ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଦଳ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ର ସାମ୍ନା କରିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଦଳରେ ସରଫରାଜ ଖାନ ଏବଂ ମୁଶୀର ଖାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୁଇ ଭାଇ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସୁଛନ୍ତି।
Mumbai Senior Men's Selection committee chairman confirmed they will go for young talents for the start of the season. He says, Suryakumar Yadav is a big match player and proven performer but as of now, he hasn't played red ball cricket in the last 18 months so they want him to have some game under belt before coming into Mumbai team.— Johns. (@CricCrazyJohns) October 5, 2026
ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ (ଦଳ):
ସିଦ୍ଧେଶ ଲାଡ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଯଶସ୍ୱୀ ଜସୱାଲ, ଆୟୁଷ ମ୍ହାତ୍ରେ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଦିବ୍ୟାଂଶ ସକ୍ସେନା, ମୁଶୀର ଖାନ୍, ସରଫରାଜ ଖାନ୍, ସୁବେଦ ପାରକର, ଆକାଶ ଆନନ୍ଦ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ତମୋରେ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଶମ୍ସ ମୁଲାନୀ, ତନୁଷ କୋଟିୟାନ, ଅଥର୍ବ ଅଙ୍କୋଲେକର, ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେ, ମୋହିତ ଅବସ୍ଥୀ, ସିଲଭେଷ୍ଟର ଡିସୁଜା, ଓମକାର ତର୍ମଲେ।