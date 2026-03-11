ସପ୍ତାହେ କାଳ କୋଲକାତାରେ ଫସିବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିବ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ; ICC ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଖେଳାଳି
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ କୋଲକାତାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆସିଛି।
Published : March 11, 2026 at 10:18 AM IST
T20 World Cup 2026: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ କୋଲକାତାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆସିଛି। ଦୀର୍ଘ ଏକ ସପ୍ତାହର ଅପେକ୍ଷା ପରେ, ବୁଧବାର ରାତିରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ (ICC) ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତା ୩୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାରତ ଛାଡ଼ିବେ।
ଖେଳାଳିଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ: ପାତରଅନ୍ତର ଅଭିଯୋଗ
ଯାତ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଶୀଘ୍ର ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଖେଳାଳିମାନେ କୋଲକାତାରେ ଅଟକି ରହିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ।
ICC provides updates on South Africa's team departure:— Cricbuzz (@cricbuzz) March 11, 2026
" on current arrangements, the south africa contingent will begin departing for south africa tonight, with all members expected to have departed within the next 36 hours."#T20WorldCup #SouthAfrica
ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି’କକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନିଜର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିଥିଲେ, "ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ଆମକୁ କିଛି ବି ସୂଚନା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ! ଅଥଚ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଆମ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଯାଉଛି? ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଖେଳାଳିମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ କିଛି ଦଳର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି।" ସେହିପରି ଡେଭିଡ୍ ମିଲର୍ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଟାର୍ ବିମାନରେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବି ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ।
ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଳମ୍ବ: ଆଇସିସିର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ
ଏହି ବିବାଦ ଉପରେ ସଫେଇ ଦେଇ ଆଇସିସି କହିଛି ଯେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଯାତ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲ୍ଫ (Gulf) ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ବାଧା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। ଆକାଶମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ରହିବା ଓ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ର ଚେତାବନୀ ଯୋଗୁଁ ବିମାନଗୁଡ଼ିକର ସମୟ ସୂଚୀ ବାରମ୍ବାର ବଦଳୁଛି।
ଆଇସିସି କହିଛି, "ଆମ ପାଇଁ ଖେଳାଳି ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ ଅନୁଭବ ନ କରିଛୁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ବି ପଠାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ।"
🚨West Indies cricket team is finally going home! 🚨— Cricbuzz (@cricbuzz) March 10, 2026
After delays in the arrangement of charter flights, West Indies have secured commercial travel for the team's return on March 10 and March 11 #T20WorldCup pic.twitter.com/WZwuMG5XyV
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଘରମୁହାଁ
ଅନ୍ୟପଟେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (CWI) ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ୯ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନ ଯୋଗେ କ୍ୟାରିବିୟାନ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବାକି ୧୬ ଜଣ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବେ।
ଏହି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଥିବାରୁ ଆଇସିସି ସମସ୍ତ ବୋର୍ଡ, ଖେଳାଳି ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛି।