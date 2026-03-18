ଫୁଟବଲ୍ ଦୁନିଆରେ ହଲଚଲ୍: ଦୁଇ ମାସ ପରେ ବଦଳିଲା ବିଜେତା, ମୋରୋକୋ ଏବେ ନୂଆ ଚାମ୍ପିଅନ୍!

AFCON 2025 Title: ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ଆଫ୍ରିକା କପ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ସ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିଥିବା ସେନେଗାଲ୍‌ ଦଳଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମ୍ମାନ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଛି।

CAF Overturns AFCON Final Result
ମୋରୋକୋ ଏବେ ନୂଆ ଚାମ୍ପିଅନ୍! (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 18, 2026 at 10:23 AM IST

AFCON 2025 Title, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫୁଟବଲ୍ ଦୁନିଆରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମାତ୍ର ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ଆଫ୍ରିକା କପ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ସ (AFCON) ଜିତି ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିଥିବା ସେନେଗାଲ୍‌ ଦଳଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମ୍ମାନ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଛି। କନଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଫୁଟବଲ୍ (CAF) ତରଫରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ମୋରୋକୋକୁ ବିଜେତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

କ’ଣ ଥିଲା ପୂରା ଘଟଣା?

ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୧୮ ତାରିଖରେ ରବାଟ୍‌ଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ସେନେଗାଲ୍ ୧-୦ ଗୋଲ୍‌ରେ ମୋରୋକୋକୁ ହରାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଜୋରଦାର ହଙ୍ଗାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଖେଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ବାକି ଥିବାବେଳେ ରେଫରି ମୋରୋକୋ ସପକ୍ଷରେ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ସେନେଗାଲ୍ କୋଚ୍ ପାପେ ଥିଆୱ ନିଜ ଦଳକୁ ପଡ଼ିଆ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ।

ପ୍ରାୟ ୧୫ ମିନିଟ୍ ଧରି ଖେଳ ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ, ସାଡିଓ ମାନେଙ୍କ ବୁଝାସୁଝା ଯୋଗୁଁ ଖେଳାଳିମାନେ ପୁଣି ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେନେଗାଲ୍ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି 'ୱାକ୍-ଆଉଟ୍' ବା ମଝିରୁ ଖେଳ ଛାଡ଼ିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି।

CAF ର ନିଷ୍ପତ୍ତି: ୩-୦ ରେ ମୋରୋକୋ ବିଜୟୀ

ମୋରୋକୋ ଫୁଟବଲ୍ ଆସୋସିଏସନର ଅପିଲ୍‌କୁ ଗ୍ରହଣ କରି CAF ର ଆପିଲ୍ ବୋର୍ଡ କହିଛି ଯେ, ଫୁଟବଲ୍ ନିୟମ (ଆର୍ଟିକିଲ୍ ୮୨ ଓ ୮୪) ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ଦଳ ବିନା କୌଣସି ଅନୁମତିରେ ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ଏହି ଦଳକୁ ପରାଜିତ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେନେଗାଲ୍‌କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ମୋରୋକୋକୁ ୩-୦ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

ଆପିଲ୍ ବୋର୍ଡ ନିଜ ବୟାନରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି, ସେନେଗାଲ୍ ଆଫ୍ରିକା କପ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ସ ନିୟମାବଳୀର ଧାରା ୮୨ (Article 82) ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ଯାହା ଫାଇନାଲରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ଧାରା ୮୪ (Article 84) କୁ ଲାଗୁ କରିଛି। ଧାରା ୮୨ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ଦଳ ରେଫରିଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ସେହି ଦଳ ହାରିଥିବା ବିବେଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ। ଧାରା ୮୪ ରେ ଏହିପରି ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି ଯେ, ଧାରା ୮୨ ର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଦଳକୁ ତୁରନ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ୦-୩ ବ୍ୟବଧାନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବେ।

କୋର୍ଟକୁ ଯିବ ସେନେଗାଲ୍

CAF ର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସେନେଗାଲ୍ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ସେନେଗାଲ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ବିବାଦକୁ ନେଇ 'କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ ସ୍ପୋର୍ଟ' (CAS) ର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ନିଜର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆଖ୍ୟା ଫେରି ପାଇବାକୁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ।

ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

Hockey World Cup: ପୁଣି ଥରେ ମଇଦାନରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ଅଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜମିବ ପାରା ଆଥଲେଟଙ୍କ ଆସର; ୧୮ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ୨୪ତମ ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍

TAGGED:

CAF OVERTURNS AFCON FINAL RESULT
AFCON 2025 TITLE
MOROCCO DECLARED CHAMPIONS
ଆଫ୍ରିକା କପ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ସ ଟ୍ରଫି
CAF OVERTURNS AFCON FINAL RESULT

