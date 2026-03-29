IPL ରେ ଓଡି଼ଶା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ଅଣଦେଖା, ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ
IPL ରେ ଓଡି଼ଶା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି କି ଅଣଦେଖା। ଏହାକୁ ନେଇ ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ନାରାୟଣ ସାହୁ ପୂର୍ବତନ ଆଇପିଏଲ ଖେଳାଳି ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ।
Published : March 29, 2026 at 3:49 PM IST
IPL 2026, କଟକ: ଦେଶରେ କ୍ରିକେଟର ମହାକୁମ୍ଭ ଆଇପିଏଲ୍ (IPL) ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚମକପ୍ରଦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗିଦାରୀକୁ ନେଇ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ୨୦୦୮ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଧନୀ ଲିଗ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମାତ୍ର ୩ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବା ବେଳେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ଭାବେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ମନ କଥା କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଆଇପିଏଲ ଖେଳାଳି ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ।
ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ବି ମଇଦାନରେ ମିଳୁନି ସମୟ
ବିପ୍ଳବଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ହଳଧର ଦାସ, ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତିଙ୍କୁ ହିଁ ଆଇପିଏଲରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମିଳିଛି। ବିପ୍ଳବ ନିଜେ ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ।
ସାମାନ୍ୟ ବିଫଳତାରୁ ମିଳୁଛି ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ
ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟି ବିପ୍ଳବ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ଡେକାନ ଚାର୍ଜର୍ସ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳି ୫୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚରେ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିନପାରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା।"
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ହୁଏତ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିବାରୁ ମୋ ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଇପାରେ।" ବିପ୍ଳବଙ୍କ ମତରେ କେବଳ ସେ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ପରି ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଞ୍ଚରେ ବସାଇ ରଖାଯିବା ଦୁଃଖଦାୟକ।"
ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ
ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱସ୍ତିକ ସାମଲଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କିଣି ନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ବିପ୍ଳବ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ମ୍ୟାଚରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେବ। କେବଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହିଁ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନଜର ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବ।"
ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆଇପିଏଲ୍:
ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଖୁବ୍ ସୀମିତ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି ୨୦୨୨-୨୦୨୩ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ। ଏହା ପରେ ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ ଡେକାନ୍ ଚାର୍ଜର୍ସ ଓ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ୨୦୧୨-୨୦୧୩ରେ ଖେଳିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଖେଳାଳି ଭାବେ ହଳଧର ଦାସ ୨୦୦୮ରେ ଡେକାନ୍ ଚାର୍ଜର୍ସ ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ।
ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝାଙ୍କ ଭଳି ତାରକା ଖେଳାଳି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ବେଶ୍ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ।