'Call Me': ଆଇପିଏଲ୍ ମାଲିକାଣୀ କାବ୍ୟା ମାରନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏମିତି ମେସେଜ କହିଲେ ଲଳିତ ମୋଦି, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

Lalit Modi Message: କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 'ଦ ସନରାଇଜର୍ସ' (Sunrisers) ମାଲିକାଣୀ କାବ୍ୟା ମାରନଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।

Lalit Modi on Kavya Maran
କାବ୍ୟା ମାରନଙ୍କୁ କାହିଁକି 'Call Me' ମେସେଜ କହିଲେ ଲଳିତ ମୋଦି
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 18, 2026 at 4:11 PM IST

Lalit Modi on Kavya Maran, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 'ସନରାଇଜର୍ସ' (Sunrisers) ମାଲିକାଣୀ କାବ୍ୟା ମାରନଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କାରଣଟି ହେଉଛି 'ଦ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍' (The Hundred) ନିଲାମରେ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଇପିଏଲର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଲଳିତ ମୋଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କାବ୍ୟାଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।

କ’ଣ ଏହି ପୂରା ମାମଲା?

ନିକଟରେ ଲଣ୍ଡନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା 'ଦ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍' ନିଲାମରେ କାବ୍ୟା ମାରନଙ୍କ ଦଳ 'ସନରାଇଜର୍ସ ଲିଡ୍ସ' ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲର ଅବ୍ରାର ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ୧,୯୦,୦୦୦ ପାଉଣ୍ଡ (ପ୍ରାୟ ୨.୩୪ କୋଟି ଟଙ୍କା) ଦେଇ କିଣିଛି। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତିକ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣତଃ ଆଇପିଏଲ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଦେଶୀ ଲିଗ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସନରାଇଜର୍ସ ଏହି ଅଘୋଷିତ ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି।

ଲଳିତ ମୋଦିଙ୍କ କଟାକ୍ଷ

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଲଳିତ ମୋଦ 'X' (ପୂର୍ବର ଟ୍ୱିଟର)ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଗରୁ ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ୨.୩୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କେତେଦୂର ଠିକ୍? ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେମିତି ଗଢ଼ାଯାଏ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ନିଜ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ବଜାୟ ରଖାଯାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଭଲଭାବେ ଜଣାଅଛି। ମୋତେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ।"

ଲଳିତ ମୋଦି ଯଦିଓ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ କାହାର ନାମ ନେଇନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୨.୩୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ହିସାବ ସିଧାସଳଖ କାବ୍ୟା ମାରନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି।

କାହିଁକି ହେଉଛି ବିବାଦ?

୨୦୦୮ ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରଠାରୁ ଆଇପିଏଲରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ସନରାଇଜର୍ସର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଦଳକୁ ବୟକଟ୍ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଏପରିକି ବିବାଦ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମେ 'ସନରାଇଜର୍ସ ଲିଡ୍ସ'ର ଅଫିସିଆଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।

ଲଳିତ ମୋଦି କିଏ?

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆଇପିଏଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଲଳିତ ମୋଦି ୨୦୧୦ ମସିହାରୁ ଭାରତରୁ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଟିକସ ଚୋରି ଏବଂ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଭଳି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ନିକଟରେ ସେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ, ଯଦିଓ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ତାହା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାଁନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାବ୍ୟା ମାରନଙ୍କୁ ଏହି 'ମାଗଣାରେ ପରାମର୍ଶ' ଦେଇ ସେ ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି।

