ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ହିରୋ, ଆଇପିଏଲରେ ଜିରୋ! ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ କି ବୁମ୍ରା?

Jasprit Bumrah: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚରେ ଗୋଟିଏ ବି ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରି ନଥିଲେ।

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 1, 2026 at 5:23 PM IST

Jasprit Bumrah IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲରେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଦୁଃଖ ଏଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି କି ଯେପରି ନବାଗତ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ମାନେ ଦୁନିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲରଙ୍କ ବୋଲରେ ଚୌକା-ଛକା ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବୁମ୍ରା କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଟି-୨୦ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପରେ ଭାରତ ପାଇଁ ୱିକେଟ୍ ପରେ ୱିକେଟ୍ ନେଉଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇପିଏଲରେ କେମିତି ୱିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ମଧ୍ଯ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି, ଯେଉଁ ପେସର୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଉପରେ ଏକ ବୋଝ ବୋଲି ଭାବି ନିଆଯାଉଛି।

ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରି ନଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବି ୱିକେଟ୍

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚରେ ଗୋଟିଏ ବି ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରି ନଥିଲେ। ନିଜର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ସନ୍ଧାନରେ ତାଙ୍କୁ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ସେ ଶେଷରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖରାପ ଥିଲା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ, ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ମିଳିନଥିଲା। ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଡକରେ ଆଉଟ୍ କରିବା ହିଁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ବିଜୟର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା। କାରଣ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ୯୯ ରନର ଏକ ବଡ଼ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା।

ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଟି-୨୦ ରେକର୍ଡ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଛକା ମାରିପାରି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଉଭୟ ତାଙ୍କୁ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ଯୁବ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ଦୁଇଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଖରାପ ଫର୍ମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଖରାପ ଫର୍ମର ପ୍ରଭାବ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘଟିଲା, ଯେବେ ବୁମ୍ରା ନିଜର ଚାରି ଓଭରରେ ୫୪ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ।

ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଖରାପ ଫର୍ମ ପଛର କାରଣ କ’ଣ?

ଏହି କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ବୁମ୍ରା ବର୍ଷର ୧୨ ମାସ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ଏସିଆ କପ୍, ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ସାମିଲ ଥିଲା। କେବଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ହିଁ ସେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚରେ ୧୧୯ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କର ପିଠିରେ ପୁରୁଣା ଆଘାତ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା।

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୫ରେ ନେଇଥିଲେ ୧୮ଟି ୱିକେଟ୍

ଆଇପିଏଲର ୨୦୨୫ ରେ ବୁମ୍ରା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ବୋଲିଂ ବିଭାଗର ଚମତ୍କାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୧୮ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପିଠି ଜନିତ ଆଘାତ କାରଣରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷକମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ ୬.୬୮ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ଲିଗ୍‌ରେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା।

ଆଇପିଏଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ବୁମ୍ରା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଆଠଟି ମ୍ୟାଚରେ ୧୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଯୁଗ୍ମ ଭାବେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ହାସଲକାରୀ ବୋଲରର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲେ। ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ମାତ୍ର ୧୫ ରନ୍ ଦେଇ ଚାରୋଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

